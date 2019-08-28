金援網紅「直播主女友」被拋棄 他恐嚇她被判刑4月

2019-08-28 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



17直播平台蔡姓女直播主受孫姓男友金援，在直播主排行榜上有好名次，雙方後來分手，孫認為蔡女所獲得的獎金未按比例給他，恐嚇蔡女，台北地院審理，孫認罪，法官今天依恐嚇危害安全罪判孫有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

孫姓男子與蔡女2017年11月分手，孫認為交往期間與蔡女協議參加直播平台的活動，約定由孫出錢向蔡女贈禮投點，使蔡女獲取較佳名次，而蔡女獲得的獎金及分潤金，應分配給他。

檢方指控，孫與蔡女後來逐漸疏離，向蔡女索討款項不成，以LINE通訊軟體傳送加害生命、名譽的訊息給蔡女，蔡女害怕提告，孫被訴。

判決說，孫2017年11月16日傳「你把該給我的還我，我收到後立馬刪除我們在一起過的紀錄(錄影給你看)…你玩我夠多了，把誠意拿出來，不然就一起死」、「我只告訴你，你不還錢，我們一起死就好…我們會變大紅人…一句話：還錢，沒事，不還，網紅」簡訊給蔡女。

孫於11月17日傳「你不是很喜歡曝光率第一名，我幫你了那麼多次，這次我讓你一次紅! 」、「不用怕只要怕錢還就好，我保證不傳出去。…你不讓我好過，你也不會好過，自己看著辦」。

同天，孫另傳「沒肯答應星期一還錢到我帳戶，那抱歉我今晚公開我們曾經關係，讓大家知道一下，他們一定會很愛看我們情侶一起出遊的照片，…我相信你會網紅一輩子，我自然沒關係，因為我一定拼命跟你一起出名」簡訊給蔡女。