涉六合彩賭博 雲林檢調再約談彰化芳苑員警

2019-08-28 14:45 中央社 彰化28日電



彰化縣警察局芳苑分局巡佐傳出涉及六合彩賭博案，昨天上午已有1名莊姓巡佐遭雲林檢調約談，芳苑分局今天再度證實，另有1名王姓巡佐也被檢調拘提約談，但警方不願透露案情。

台灣雲林地方檢察署會同雲林調查站人員，昨天前往芳苑分局芳苑派出所拘提莊姓巡佐，查扣莊姓巡佐承辦的六合彩賭博等相關資料，將莊姓巡佐帶回雲林調查站訊問，雲林檢調昨晚又將分局五組1名王姓員警帶回約談，查扣王姓員警私人手機。

芳苑分局長王國峯今天受訪時指出，分局針對檢調清查全力配合，對於2人涉及的案情表示不便透露，如果這兩名員警確實涉及不法，縣警局將進行汰除。