民眾產後在醫院慶祝喝酒聚餐 醫院無奈：有柔性勸導

2019-08-28 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林一位婦人日前在先生和婆婆陪同下，到虎尾某家婦產科醫院，發現有其他民眾在診所內喝酒聚餐，干擾到其他人，她將畫面拍下PO網引起討論；院方無奈回應，根據了解聚餐一群人是分享生產喜悅，當天有柔性勸導，造成大家困擾，十分抱歉。

婦人臉書寫說，她當晚到醫院產檢，婆婆抱著我大兒子陪她要去廁所驗尿，卻發現有4、5個人在喝酒聚餐，而且音量不小，其中還有醫院月子中心配合的通乳師、清潔人員，醫療院所不能抽煙喝酒不是基本常識。

此文一出，引發不少網友留言回應，「有夠誇張！」、「傻眼~」、「素質真差」，也有人替醫院抱屈，「醫院無法挑選病人跟家屬只能柔性勸導...感覺護理師真的很無奈」。

院方無奈指出，當天已經有勸阻過他們好幾次，但是無法強制驅趕，所以也只能口頭告誡，也有告知醫院裡面嚴禁聚餐喝酒。

根據了解，他們是因為其中一位產婦順利生產，其丈夫就在醫院裡面和朋友分享喜悅，事後產婦先生也跟院方致歉，並稱當時沒有想太多。