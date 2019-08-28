動刀解決打呼卻自拔止血棉成植物人 醫護人員獲不起訴

2019-08-28 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名謝姓男子欲解決睡覺打呼問題，2014年間前往醫院動手術治療，術後因鼻腔內塞著止血棉感到不適，拔出來卻大出血昏迷成植物人。謝妻先提告許姓醫師，不起訴後再控偽造手術記錄，但台北地檢署調查後認定紀錄並未造假，今給予許及2名護理人員不起訴處分。

檢方調查，年約60歲的謝姓男子被打呼問題困擾多年，決定在2014年間前往台北市一間醫院掛號，經許姓耳鼻喉科醫師診斷是「鼻中膈彎曲併肥厚性鼻炎」，訂於同年7月間進行「鼻中膈及鼻道成形手術」。

術後，因鼻腔內塞著止血棉深感不適，於是自行拔除，豈料當場血流不止。醫護人員趕緊將他急診，但因腦缺氧昏迷，成為植物人至今。

謝妻提告許男涉業務過失重傷害罪，檢察官囑託衛福部醫審會鑑定，認定手術過程符合醫療常規，且術後醫護人員多次囑咐病患不能自行拔出止血棉，認定無過失，因此不起訴。

今年間，謝妻再告許男和張姓、劉姓2名護理人員傷害罪，因涉偽造手術中麻醉部分紀錄，且明知病患拒絕仍故意切除扁桃腺手術。

檢察官調閱手術紀錄，查出醫護人員確實有做麻醉範圍相關紀錄，只是描述不清楚，無法認定其故意記載不實，至於扁桃腺手術部分，因謝妻提告時已逾6個月告訴期，不起訴3人。