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誆羊胎可讓乳房、睪丸回春 上訴2年才說「管轄錯誤」

2019-08-28 12:21聯合報 記者王宏舜╱即時報導

醫躍公司販售「青春因子」，強調是羊胎粉末合成液，具保健醫療效果，稱能刺激皮膚細胞分裂，使皮膚變得光滑有彈性，實際上卻無羊胎等動物蛋白質成份。台北地院前年依共同詐欺、健康食品管理法「販賣非法廣告為健康食品」罪，將醫躍董事長張俊堂、行銷長金丞廷各判2年10月，董事吳團宗判1年8月徒刑，2億多元不法所得沒收。案經上訴，高等法院今指「管轄錯誤」，移送智慧財產法院。

「青春因子」每套要價2萬1800元至2萬5800元，廣告宣稱「睪丸活性細胞的提高有助於男性性功能」、「乳房再生治療，使退化的乳房組織得以再生，達到恢復彈性，豐胸美乳的效果。」，2016年新竹縣調站接獲檢舉，赴台北市醫躍公司搜索，查扣「青春因子羊胎粉末、合成液」1600餘套和粉劑、水劑6萬餘瓶。

高院表示，北檢認為張俊堂、金丞廷、吳團宗涉刑法三人以上共同犯詐欺取財、商品虛偽表示、食品衛生管理法、健康食品管理法販賣食品罪，各罪間是一行為觸犯數罪名的想像競合犯，應從重處斷。另外，醫躍公司部分，因代表人張俊堂違法，應依食品安全衛生管理法、健康食品管理法科罰金刑，檢方提起公訴。

而北院審理後，認為張俊堂、金丞廷、吳團宗和醫躍公司皆有罪；張等3人涉犯食品衛生管理法第49條第1項、刑法商品虛偽表示等罪部分無罪，醫躍公司涉犯食品衛生管理法第49條第5項部分也無罪。

高院認為，刑法第255條第1項之罪，屬智慧財產法院管轄的刑事案件，原則上歸智慧財產法院管轄，例外狀況才由智慧財產法院裁定移送高院審判。本案檢察官和被告都上訴，因此法院應就一審無罪部分一併審理，高院認為他們向高院提上訴並不恰當，因此諭知管轄錯誤，移送智財法院審理。

2017年9月20日時一審即宣判，但高等法院發現「管轄錯誤」，竟已是近2年後。

醫躍公司的「MS+ 醫躍青春因子羊胎粉末合成液組合」一套售價逾2萬餘，但只是含有...
醫躍公司的「MS+ 醫躍青春因子羊胎粉末合成液組合」一套售價逾2萬餘，但只是含有來自羊胎盤粉末中粗蛋白質成分的一般食品，沒保健功效。資料照片。記者羅緗綸／攝影
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