無良父母害死子女被判刑 社工：養護機構安置倖存女兒

2019-08-28 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



黃姓男子與丁姓妻子去年10月21日凌晨，不堪2個月大女兒哭鬧，黃男用毛巾勒女嬰頸部、拿衣架敲打頭部傷重不治，嘉義地院審理又查出黃男3年前對1歲長子傷害致死，今天依傷害致死及遺棄致死罪判黃父應執行徒刑14年，丁母遺棄致死徒刑7年2月。嘉義縣府社會局說，社工已將倖存的3歲長女安置養護機構，妥善照護，待刑事判決確定，再依違反兒少法處罰，並對黃男夫婦實施親職教育。

社工調查，女嬰去年7月28日在醫院自然生產，母親產期感染住院治療，出生體重2620公克，母親有扶養意願，缺乏照顧計畫，黃男從事粗工，無社會保險，日薪約1千元，母親家管，是女兒主要照顧者，女嬰姊姊3歲中度身心障礙，發展遲緩。

女嬰哥哥105年出生，106月2月2日受搖晃症嚴重傷害，3月14日拔管離世，其外祖父母居新北市，偶有聯繫；祖父母離婚居新竹市，無聯繫，黃男工作狀況不穩定，從104年後遷居新竹、台東、桃園、嘉縣朴子市，去年租居太保市傷害女嬰致死。

社工說，桃園家暴防治中心106年將兒保案件轉介嘉縣追蹤輔導，女嬰姊姊是桃園兒保個案，因女嬰父母照顧能力不足，桃園家防中心去年通報高風險家庭，社會局媒合善心人士捐款，用在女嬰姊姊醫療支出，評估需安置進行家庭重整，民眾面對生活困境，可致電生命線或1957，社會局(05)3620900，只要一通電話或聯繫就可能解決你的問題。