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1拳打死人辯出於義憤 打電玩引殺機嫌犯重判

2019-08-28 11:54聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

林男、李男3年前到遊樂場把玩電玩機台，吳男未經李男同意把玩李男的機台，被李男強行拉至店外，吳稱「不然要怎樣」，林氣憤下右手揮擊吳的臉部，致吳倒地頭部撞擊地面，頭部重創死亡，林辯稱是出於義憤，法官不採信依傷害致死罪將林判刑7年6月；李男被依妨害自由罪判處拘役30日，得易科罰金。

林男（62歲）辯稱他是因吳男偷玩別人機台，隨後雙方協談過程中吳的態度又不好，導致他因氣憤而出手，應構成刑法但書之「出於義憤傷害致死罪」。

合議庭查出，雙方的爭執僅在於如何賠償電玩機台分數，林男力的身高170公分、死者吳男身高165公分，吳並非處於弱勢，且兩人口角尚非激烈不休，縱吳有嗆聲舉動，林以言反駁、或離開即可，斷無毆打吳的必要，與刑法「當場基於義憤傷害致人於死」構成要件不符。

判決書指出，李男（52歲）、林男於2017年10月23日晚間，在台中市公園路「湯姆熊歡樂世界」遊樂場把玩電玩機台，適吳男未經李男同意即把玩李男尚未結束的遊戲機台，林斥責吳，李也指責吳並要求吳賠償機台分數。

吳向李男、林男道歉，但未答應賠償機台分數，李強行將吳拖到店外，林見吳手中持有機台代幣，要求吳將代幣放下，吳不從並口稱「不然要怎樣」。

林聽後心生氣憤，以右手猛力揮擊吳的臉部，擊中吳右臉窩、右臉頰，致吳當場向後倒地，頭部撞擊地面，受有頭部外傷合併顱內出血、顱骨骨折、硬腦膜下出血等傷害，經送醫急救後，仍因傷勢嚴重於次日死亡。經吳的家人提起告訴。

林男、李男到遊樂場把玩電玩機台，吳男未經李男同意把玩李男的機台，林氣憤下右手揮擊...
林男、李男到遊樂場把玩電玩機台，吳男未經李男同意把玩李男的機台，林氣憤下右手揮擊吳的臉部，致吳倒地頭部撞擊地面，頭部重創死亡，法官依傷害致死罪將林判刑7年6月；李男被依妨害自由罪判處拘役30日，得易科罰金。圖／本報資料照
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