獨／這個LINE涉賣淫老司機都知道 警：抓都抓不完

2019-08-28 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



本報接獲讀者爆料，有一個LINE的ID帳號sxxxxxxs（帳號予以隱匿）在各大色情、非色情網站張貼性交易訊息，全台都有外送小姐給嫖客性交易，網路上張貼最早的訊息可追溯到2014年，記者以讀者提供的LINE帳號輸入，發現出現的是一名穿著清涼泳衣的女子帳號，且帳號就有「騷惑正妹外約」等關鍵字，另外記者詢問台中市警局，發現警方昨天晚間就有在市區某家汽車旅館，查獲的陳姓女子就是用該帳號從事性交易，全案依違反社維法送辦，據透露，該帳號已成業者轉介性服務的平台，「抓不勝抓」。

記者發現該LINE帳號涉嫌在網路張貼性交易的訊息，以該帳號以Google關鍵字搜索，就可以查出該帳號從2014年就開始張貼「喝茶」、「茶莊」、「外送」、「魚訊」等關鍵字的訊息，甚至還有成立自己的官網，台北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄等地，都可以透過該LINE帳號約女子從事性交易，顯然已成網路性交易平台。

另向台中市警局查詢，發現昨天晚間9時許，陳姓女子（41歲）就是透過該帳號，以4000元的代價在市區某汽車旅館內欲從事性交易被查獲，全案今依違反社會秩序維護法罪嫌法辦，有基層透露，該帳號涉嫌在網路張貼性交易，不過因LINE總公司設在日本，過去要向LINE調取相關資訊時，都曾被日本需透過日本檢警單位調取，才能提供帳號相關資訊打回票。