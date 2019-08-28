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獨／這個LINE涉賣淫老司機都知道 警：抓都抓不完

2019-08-28 11:34聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

本報接獲讀者爆料，有一個LINE的ID帳號sxxxxxxs（帳號予以隱匿）在各大色情、非色情網站張貼性交易訊息，全台都有外送小姐給嫖客性交易，網路上張貼最早的訊息可追溯到2014年，記者以讀者提供的LINE帳號輸入，發現出現的是一名穿著清涼泳衣的女子帳號，且帳號就有「騷惑正妹外約」等關鍵字，另外記者詢問台中市警局，發現警方昨天晚間就有在市區某家汽車旅館，查獲的陳姓女子就是用該帳號從事性交易，全案依違反社維法送辦，據透露，該帳號已成業者轉介性服務的平台，「抓不勝抓」。

記者發現該LINE帳號涉嫌在網路張貼性交易的訊息，以該帳號以Google關鍵字搜索，就可以查出該帳號從2014年就開始張貼「喝茶」、「茶莊」、「外送」、「魚訊」等關鍵字的訊息，甚至還有成立自己的官網，台北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄等地，都可以透過該LINE帳號約女子從事性交易，顯然已成網路性交易平台。

另向台中市警局查詢，發現昨天晚間9時許，陳姓女子（41歲）就是透過該帳號，以4000元的代價在市區某汽車旅館內欲從事性交易被查獲，全案今依違反社會秩序維護法罪嫌法辦，有基層透露，該帳號涉嫌在網路張貼性交易，不過因LINE總公司設在日本，過去要向LINE調取相關資訊時，都曾被日本需透過日本檢警單位調取，才能提供帳號相關資訊打回票。

基層透露，目前為了防制網路色情氾濫，都是透過網路巡邏的方式，搜尋可能提供性交易訊息的ID帳號，埋伏蒐證進而查獲，不過相關網路賣淫的訊息多不可數、抓不勝抓，但現在都是只抓到嫖客跟賣淫女子，都無法抓到幕後經營應召平台的業者，加上現在比較熱門的手機通訊軟體的公司都設在國外，要查幕後業者調取相關IP位址、用戶資訊都會碰壁，實在有待刑事局等單位想辦法突破。

讀者爆料有一個LINE帳號媒介性交易，已行之有年，台中市警局昨晚才查獲一名陳姓女...
讀者爆料有一個LINE帳號媒介性交易，已行之有年，台中市警局昨晚才查獲一名陳姓女子涉嫌透過該帳號從事性交易。記者陳宏睿／攝影
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性交易LINE賣淫

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