人妻翻出3本「通姦日記」 他判賠30萬元、她沒事

2019-08-28 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市1名人妻「小真」（化名）去年5月赫然在主臥室內翻出3本「通姦日記」，當中詳載親密情節，且「開房257次、性交410次」等關鍵字還有螢光筆劃記筆跡，懷疑枕邊結縭40年的丈夫「大茂」與另名女子「嘉嘉」出軌，怒提告請求連帶賠償100萬元。雖大茂曾坦承外遇，但高雄地方法院認為，通姦日記是大茂一人所寫，無法證明嘉嘉確有通姦，判大茂獨力賠償30萬元。

小真泣訴，去年5月不小心發現大茂所寫的通姦筆記本，才驚覺大茂與嘉嘉發生數百次通姦行為。自認對家庭盡心盡力的小真難忍遭背叛，精神蒙受巨大痛苦之下，質問大茂，沒想到大茂假意和解卻屢屢爽約，小真上法院提告，要求大茂與嘉嘉連帶賠償她100萬元精神慰撫金。

然而，大茂當庭辯稱，小真所翻到的筆記本並非「通姦筆記」，單純是自己觀看200多部A片、色情小說、圖片後，為紓壓才單方面幻想、杜撰的隨意筆錄，小真看到「開房257次、性交410次」等字眼就懷疑自己外遇，全是她個人憑空臆測。大茂再狡辯，況且，若該筆記本真記載通姦情節，自己不可能直接把它放在主臥室內，與常理不符。

至於筆記本中有提及大茂與嘉嘉之間相關的瑣事，包括嘉嘉婆婆過世出殯、公公住院病危、其丈夫車禍在警局等細節，大茂則強調，兩人僅是普通朋友，並未踰矩，也無不正常往來關係，自認未破壞婚姻生活。

嘉嘉則否認與大茂同居，並堅稱絕無通姦。她說，自己因從事健康儀器推銷工作，常與客戶分享養生方式與家人狀況，雖曾與大茂、友人們一同外出聚餐、唱歌，但都只是一般社交往來，完全不知道大茂對自己有好感，也不知道大茂有暗戀情愫，更從未將生理期日期告訴大茂。

法院再傳喚大茂與小真的女兒「可可」（化名）到庭作證。可可表示，當時媽媽發現筆記本後，就約爸爸長談，爸爸坦承外遇對象就是嘉嘉；自己曾問爸爸說，嘉嘉是否知道他是有婦之夫，爸爸還回覆「她是知道的」；可可直說，當時她覺得爸爸跟嘉嘉都不可原諒，他們應該先道歉。

法官認為，可可是大茂、小真的女兒，沒必要偏頗任何一方，據她所說，大茂確實曾承認外遇，縱然大茂狡辯那些筆記本都是杜撰情節，但其行為已嚴重傷害夫妻婚姻生活，就法理來看，侵害配偶權不僅限於通姦行為，只要夫妻任一方行為踰越一般通念所能容忍範圍，並破壞婚姻圓滿幸福程度，就構成侵害，以此認定大茂應賠償小真精神慰撫金。

然而，小真無法舉證嘉嘉確實有與大茂通姦，且該些筆記本內容也全是大茂自行書寫，無法認定嘉嘉確實如筆記所寫的，有與大茂交往、通姦等情事，法官認為嘉嘉不必負擔賠償責任。