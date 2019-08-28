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重機男無辜遭酒駕累犯撞上 傷重癒後竟不舉

2019-08-28 10:54聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園何姓男子去年12月23日和朋友喝完酒後無照酒駕上路，因冒然左轉撞上直行的莊姓重機騎士，害他人車重摔倒地，何呼氣酒測值達每公升0.5毫克，公共危險部分已被判處2個月；而莊因右手臂神經叢嚴重損傷，右上肢失去功能無法舉起對何提告，檢方偵結依過失至重傷罪嫌起訴何。

檢警調查，何男（50歲）過去就因5年內2次以上酒駕，導致駕照被註銷，其2015年首度酒駕獲緩起訴，未料期間再犯酒駕，還開車撞傷賴姓婦人，當時測得呼氣值0.84，緩起訴部分也遭撤銷。

但何不知謹惕，當天晚上10點多酒後又開著1輛租來的自小客車，沿桃園區仁愛路打算左轉正光路時，未注意就冒然轉彎，直接撞上騎大型重機直行的莊姓男子，害他人車倒地傷重送醫。

警方獲報後，對何測得呼氣值達每公升0.5毫克，他也坦承酒駕肇事，訊後被依公共危險等罪嫌送辦，法院今年初也判他2個月，併科罰金3萬元；而莊男急救後雖無生命危險，但經診斷其右臂神經叢嚴重損傷，導致右上肢失去功能無法舉起，他在對何提告過失至重傷害罪。

檢方查，根據警方現場交通事故現場圖及調查表、監視器畫面等，確認何犯嫌明確，且醫院診斷指出莊的右上肢失去功能，已達重傷害中「毀損或嚴重減損一肢以上之機能」要件，確認該重傷結果與何男肇事有關。

檢方認定，何無駕照開車還酒駕，導致莊受重傷，應依道路交通管理處罰條例加重其刑，另他肇事後主動向警方坦承，願意接受裁判，也符合減刑要件，偵結依過失致重傷罪嫌起訴他。

酒測攔查示意圖。圖／報系資料照
酒測攔查示意圖。圖／報系資料照
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酒駕駕照重機

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