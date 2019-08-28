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無良父母害2命 嘉義地院今宣判有罪

2019-08-28 10:53聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義縣黃姓父親（在押）和丁姓母親去年10月不堪2個月大的女嬰哭鬧，黃父用毛巾勒女嬰頸部、衣架敲打女嬰頭部，嘉義地檢署追查出，黃姓夫妻的大兒子3年前死因不單純，嘉義地檢署今年1月將黃姓夫婦依殺人罪提起公訴，嘉義地方法院今天宣判黃姓父親傷害致死罪和遺棄致死罪應執行有期徒刑14年，丁姓母親遺棄致死罪判有期徒刑7年2個月，全案可以上訴。

黃姓父親和丁姓母親親自到庭聆聽判決，法官因依法醫所述，僅能證明A男受有1次受虐性腦傷，而造成該次受虐性腦傷之人為黃姓父親，因此丁母無罪。

法官告知兩人刑期和全案可上訴後，丁母大聲回應「知道了」，黃父則點頭；丁母在家人陪同下快步離開法院，記者上前詢問，丁母不發一語離去。嘉義地方法院表示，黃姓夫婦婚後育有2女1男，大女兒已被安置。

法官調查，丁母未成年時即與黃父結婚生下大女兒和Ａ男，黃父一間扛起一家四口的經濟；黃父在106年2月，猛烈搖晃當時未滿3個月的Ａ男，又曾害Ａ男頭部撞擊到浴室金屬門框，被送到醫院診治，醫師診斷男嬰受虐性腦傷併多重器官衰竭、硬腦膜下出血等症狀，搶救後仍不治身亡。

黃姓父親去年10月即因生活壓力，對於B女哭泣常感煩躁，一而再地毆打仍屬柔軟的B女頭部，到後來甚至使用衣架等鈍器毆打，以毛巾勒住B女脖子，更進而殘忍地以不詳銳器切創B女頸部，其所為實令人髮指。

雖然丁母每次都有阻止黃父繼續傷害B女，但當黃父先以較輕微程度傷害B女，到後來屢下重手，丁母見B女已受有外傷且因此食慾不振後，仍抱持著黃父是因為壓力太大，以後不會再犯，且離婚後也無法帶著小朋友生活，自己也可能會跟小朋友分開的想法，不報警或將B女送醫，而非以B女的最佳利益為考量。

丁姓母親（左）今天到庭聆聽判決，對於記者的詢問不發一語快步離去。記者姜宜菁／攝影
丁姓母親（左）今天到庭聆聽判決，對於記者的詢問不發一語快步離去。記者姜宜菁／攝影
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