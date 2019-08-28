老公私生子原配被矇著 還熱心為孩子找幼兒園

2019-08-28 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



咖啡店林姓老闆與女員工「小艾」嘿咻，「小艾」6年前產下一子，他的元配「小芬」還熱心為孩子找幼兒園，直到前年到戶政事務所辦理戶籍謄本時，意外發現老公認領小三的兒子，憤而與林離婚，並向小三請求損害賠償，台中地院判決「小艾」賠償「小芬」50萬元。可上訴二審。

元配「小芬」（化名）為提告稱，她與林男結婚16年，婚後育有2名子女，生活美滿。未料，她於2017年7月12日，因故向戶政事務所調閱戶籍謄本時，意外發現老公竟認領孩童，幾經追問，林坦承孩童是他與咖啡店女員工「小艾」（化名）為所生。

「小芬」頓時有如晴天霹靂，雖強忍傷痛仍維持繁忙工作，並一人肩負2名子女的教養責任，但老公與小三之婚外情，對於她的打擊甚大，使她飽受失眠、焦慮症、憂鬱症所苦，無法專心於工作而辭職。她帶2名未成年子女返回北部生活，並於今年3月間與林離婚。 小芬回憶過往，女員工「小艾」懷孕期間若無其事與她打招呼互動；「小艾」所生兒子至學齡階段時，她尚曾熱心為被告找幼兒園等情事，內心倍感諷刺；此外，「小艾」在店任職期間與林互動親密，顧客將「小艾」視為老闆娘。

凡此種種皆使「小芬」承受巨大精神壓力而罹身心患疾，並與林離婚，「小艾」與林發生通姦行為，小三的行為已逾社會一般通念所能容忍之範圍，破壞她的婚姻圓滿及幸福之程度，已嚴重侵害原告配偶權，遂請求損害賠償。

法官審酌雙方身分、地位、經濟能力，交往情形，「小芬」因此與配偶離婚且需扶養2子，及「小芬」獲悉小三與林通姦並育有1子後所受精神上痛苦，判決「小艾」賠償50萬元。