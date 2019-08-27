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影／女抱子墜樓釀兩死 大舅子飆罵妹夫「你啞巴嗎」

2019-08-27 18:53聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市黃姓女子今天清晨5時許抱著5歲的兒子從北區大樓墜樓，釀兩死悲劇，台中地檢署檢察官今天會同死者的陳姓丈夫、胞兄相驗，釐清死因，據查，死者胞兄對於陳無法對交代為何黃女會尋短的原因，而在台中生命禮儀管理處崇德管的相驗辦公室內情緒失控，飆罵陳「你啞巴嗎？不要只會點頭」，不過死者胞兄婉拒受訪，並稱今晚如果妹夫沒有辦法給交代，就會訴諸媒體。

據調查，黃姓女子（39歲）的胞兄今天下午在台中市生命禮儀管理處崇德館相驗時，對於陳姓妹夫十分不諒解，在相驗辦公室內，高分貝質問陳，「不要只會低頭」、「你講話阿」、「你啞巴嗎」、「兩個人頭都破了」、「腦袋都空了」，但陳只是頭低低的接受大舅子的質問，沒有答腔或回應。

黃女胞兄在被媒體詢問妹妹死因是否另有隱情，不是教養問題引起時，黃女胞兄不願受訪，只是不斷回應「你去問他（陳）阿」，並稱如果今天晚上妹夫還沒有給他一個合理的解釋跟交代，就會聯絡媒體。

台中市黃姓女子（39歲）與她的兒子（5歲）今天清晨5時許被發現從北區英才路的住宅大樓墜樓，墜落在3樓公共平台，警消到場時已無生命跡象，檢警今天下午在台中市生命禮儀管理處崇德館相驗，釐清死因。

台中市黃姓女子今天清晨5時許與5歲兒子從北區住處大樓墜樓，黃女丈夫今天下午配合檢...
台中市黃姓女子今天清晨5時許與5歲兒子從北區住處大樓墜樓，黃女丈夫今天下午配合檢警相驗。記者陳宏睿／攝影
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台中市黃姓女子今天清晨5時許與5歲兒子從北區住處大樓墜樓，黃女胞兄今天下午配合檢...
台中市黃姓女子今天清晨5時許與5歲兒子從北區住處大樓墜樓，黃女胞兄今天下午配合檢警相驗，釐清死因。記者陳宏睿／攝影
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