4公升強鹼潑瞎主管雙眼 毒辣老員工遭判賠1863萬

2019-08-27 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園胡姓男子前年9月18日在纖維工廠和紀姓主管發生衝突，掐對方脖子並恫嚇「一命還一命」後遭免職，隔天竟拿4公升強鹼朝紀的頭淋下去害他雙眼幾乎全瞎，事後辯稱「想給他一個小小教訓」，刑事被依重傷害罪判刑8年7月，民事部分得賠償紀1863萬多元，胡雖不爭執僅消極說「做得到盡量賠」。

檢警調查，胡男（61歲）因不願完成工作被紀責罵，當天傍晚5點跟進他辦公室後掐住紀脖子恐嚇「我自己單身1個人，沒有家室牽掛，一命還一命！」經上報廠長後胡就遭免職處分，但他心有不甘，隔天一早6點多用水桶裝了3瓢氫氧化鈉溶液，躲在2樓埋伏打算對紀報復。

結果紀一進倉庫，胡隨即把整桶強鹼朝他頭部淋下去，紀瞬間遭腐蝕痛的衝出門外呼救，緊急送醫仍因雙眼輪部幹細胞完全受損、角膜損壞，眼球也萎縮，目前視力僅看得見手指晃動，最終恐導致完全失明。

對此，胡辯稱「只想給他一個小小的教訓，沒想讓對方失明」，還說因為自己年紀大工作不好找，請紀留1碗飯給他吃，而工廠監視器拍下作案畫面、其他同事也指證歷歷，紀也有該溶劑PH值高達15、16，屬於強鹼，當時遭胡從頭淋下去，嘴巴、身體都是，後來眼睛就張不開了。

法院認為，胡手段激烈，遭成紀幾乎瞎眼，其容貌、身體還得面對手術的同痛、感染風險，身心痛苦不可言喻，刑事依重傷害、傷害及恐嚇判他8年7個月徒刑；另紀依醫療費13萬、勞動力減損1227萬、看護費401萬、精神撫慰金357萬等，一共向胡求償2千萬元。

胡男經法院通知未到庭辯論，僅提出書狀陳述說，對於紀主張事實不爭執，金額部分自己做得到的盡量賠。

法院審酌，根據勞工保險條例所列標準，紀已達殘廢程度第二等級，喪失勞動能力為百分之百，當時事發年紀為47歲，直到法定退休年齡65歲仍可工作18年，依照他當時年薪約84萬元計算，由霍夫曼式計算認定其勞損為1098萬多元。