揚言「毀容侍候」 前立委蔡豪恐嚇議員老婆遭判刑

2019-08-27 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



前立委蔡豪與現任屏東縣議員宋麗華曾是政壇夫妻檔，前年卻驚爆蔡豪懷疑妻子出軌，狠砸宋麗華司機的私人轎車，遭法院核發保護令，又頻頻違反保護令，傳遞訊息恫嚇「男女有人不知廉恥，我將毀容侍候」，害宋精神飽受痛苦，涉嫌精神家暴。橋頭地方法院今宣判，認定蔡豪犯違反保護令2罪，分別判處有期徒刑3月、拘役30日，各得易科罰金9萬元、3萬元。

蔡豪曾因賄選案入獄服刑，卻在假釋刑期間懷疑女方變心，夫妻感情生變。蔡豪前年4月26日見宋的司機私家轎車停放在自家停車位，憤怒砸車；宋得知後，隔日趕緊向高雄少年及家事法院聲請緊急保護令，該保護令卻遭蔡豪拒絕簽收。

蔡豪當著員警面，拒絕接收保護令，隨後接二連三透過行動電話傳訊息，劈頭直說「恨這2年的一切，恨到骨隨，永不可抹滅的恨，恨20年前的抉擇」、「我落魄了，老了，無錢了，厭了，夫妻義務也不如了」、「有人不知廉恥，我將毀容侍候」，「我無奈接受，你也回不了頭，但你會有報應的」。