求見柯文哲不成 廠商控「柯家軍」陳思宇恐嚇不成立

2019-08-27 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



槮凌公司負責人汪俊延承攬台北市政府燈節標案，認為市府少付「主燈狗」工程款，向台北市長柯文哲陳情，柯幕僚擋駕，與汪衝突，汪向檢方控告觀傳局長陳思宇、蕭姓、薛姓市府員工不起訴，聲請法院交付審判陳、蕭、薛；台北地院審理，今天駁回聲請案。

陳思宇是柯文哲核心幕僚，曾代表柯參選台北市士林、大同區立委補選，在「三腳督」分立下，敗給民進黨提名的何志偉，但仍被視為「柯家軍」重要成員之一。

槮凌是2018年台北燈節得標廠商，與觀傳局約定2018年2月11日邀柯文哲親臨拍攝宣傳廣告，柯以世民酒店3樓作為拍攝前化妝、整裝、休息及討論拍攝的場所。

汪指控，2018年2月11日13時30分，他與柯文哲抵達世民酒店，薛引領他及柯文哲到301號客房，明知簡報過程無異狀，卻向警方誣指他傷害、侵入住宅、妨害公務，薛涉誣告。

蕭姓員工與他針對贊助款的事協商，竟於2018年2月13日傳LINE給他，表示薛將對他提告，要他不要再爭執贊助款，蕭涉恐嚇。

汪還認為，陳思宇因觀傳局違反契約未支付燈節2隻「主燈狗」的工程款，在與他討論過程中，利用局長的身分突然於2018年3月31日傳送LINE恫嚇稱「薛將對你提告」、「你會收到警察局通知」，陳思宇涉恐嚇。

陳思宇、蕭、薛偵查中否認犯行。薛說，酒店提供的空間不大，房卡只有2張，當天可進出準備室的只限巿長、局長、隨扈、收音師、化粧師、專案負責人阿福、導演、策展人，汪想見市長，未詢問可否進入就撞門，造成他撞門後再撞牆受傷。

蕭說，確有用LINE跟汪聯繫，是因聽聞薛姓部屬受傷，所以告知汪已聽聞同仁被傷害的事，並沒有恐嚇的意思。

陳思宇提供汪與她2018年3月27日至31日間LINE對話12則為證，並具狀稱與汪的對話中，是針對台北燈節採購案討論，沒有構成惡害通知，且沒有恐嚇汪不得請款，與恐嚇罪犯罪要件不符。

法院裁定指出，薛提出驗傷證明，到派出所指控汪時，有相當憑據，未涉誣告，至於陳思宇、蕭被汪指涉恐嚇罪，其實是正當權利的行使，也難以認定陳思宇、蕭有恐嚇行為。