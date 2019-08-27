台大美女教授論文造假案敗訴 法院駁回上訴

2019-08-27 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台大醫學論文造假風暴，其中被網友封為「美女教授」的時任口腔生物科學研究所正教授張正琪遭降等為副教授、解聘且2年內不得聘任為教師、5年內不再受理教師資格申請。張女不服提告，一審兩案都判敗訴，她提上訴後卻因未繳納各6000元裁判費，也未委任律師或合乎資格的訴訟代理人，台北高等行政法院裁定駁回上訴，可抗告。

2016年11月，爆發台大前生化所教授郭明良研究團隊論文造假，經詳細調查後，校方將張正琪解聘且2年內不得聘任為教師、5年內不再受理教師資格申請。張正琪否認論文造假，提告救濟。

一審指出，大專院校教師是否涉及違反學術倫理情形，事涉學術能力及審查資格，有高度專業性，承認調查小組及校教評會有判斷餘地，法院應尊重其判斷，認定撤銷其教授資格、5年內不受理其教師資格審定申請的原處分合法。

此外，經所、 院、校三級教評會決議其違反學術倫理，已損及教師專業尊嚴，嚴重違反為人師表倫理規範，有違教師法相關規定且違反學術倫理情節重大，予以解聘且2年內不得聘任為教師，作成程序並無違法。

有關教育事務、解聘兩案，一審均判張正琪敗訴。張正琪不服提上訴，但她未依行政訴訟法相關規定繳交各6000元裁判費，也未委任律師或合乎資格的訴訟代理人，且逾期未補正，北高行裁定駁回上訴，可抗告。