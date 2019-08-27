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愛爾達護專屬直播世足賽 直播APP「亞視」竊訊號遭起訴

2019-08-27 15:07聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

電視直播APP「亞視」對外宣稱屬取得合法授權的網路頻道，卻被愛爾達體育台檢舉於去年世界盃足球賽期間，竊取中華電信MOD訊號直播，台北地檢署搜索位於桃園八德區的辦公室，查扣21台MOD，今依違反著作權法起訴負責人熊原毅。

另外，檢方也懷疑該APP恐同時盜取MOD其他頻道訊號，但由於著作權法屬告訴乃論之罪，目前無其他頻道業者提告，因此尚未啟動偵查。

2018年世界杯足球賽開打，台灣由愛爾達取得完整64場賽事獨家轉播權，立即採取嚴密監控業界有無侵權情事措施，例如知名Youtuber谷阿莫也因將世足賽事剪輯成4分鐘影片解說，馬上遭愛爾達警告，為避免上億元侵權金，立刻刪除影片。

愛爾達經蒐證，發現年費999元的「亞視」APP直播世足賽，包括ELTA愛爾達體育頻道1、2、3台都遭盜取，因此憤而提告侵權。檢方及保二總隊透過IP位置，循線查到機房並搜索桃園八德區一處整層辦公室，現場查扣21台MOD機上盒，均以熊原毅（39歲）名義申裝且為承租人，認定他是關鍵人士，將他約談到案。

據了解，熊堅決否認盜取MOD訊號，辯稱他打算將整層辦公室隔間，以套房方式分租，才會申裝數台MOD機器，欲提供給將來的房客使用。不過，檢察官認為，他申裝已2年，至今卻尚未將辦公室隔間出租，不採信其辯詞，依法起訴。

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