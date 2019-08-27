恐嚇「我是特種部隊」 師傅硬上女徒弟判刑

2019-08-27 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



製作傳統舞獅藝品的「阿明」，去年酒後教導女學徒「小芬」技藝時，恐嚇女學徒稱「要乖乖聽我的話，我是特種部隊，殺人也不會有人知道」，性侵被害人得逞，經被害人提告，他以22萬元與被害人和解，台中地院依強制性交罪將「阿明」判刑2年，緩刑5年，並罰上3場法治教育課程，以及150個小時義務勞務。

合議庭審酌，「阿明」（化名）利用「小芬」（化名）前往學習技藝的機會，憑藉酒意性侵被害人，致使被害人身心受創，所為實有不該，但考量他犯後坦承犯行，且審理中與被害人成立調解，彌補「小芬」所受損害，因此宣告緩刑5年。

判決書指出，「阿明」為製作傳統舞獅藝品之人，女學徒「小芬」去年9月18日，前往「阿明」位於台中市區鐵皮屋之工作處所，學習製作傳統技藝。