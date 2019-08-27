遠航降職、調職樣樣來 高院逆轉判賠兩客艙長

2019-08-27 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



遠東航空前客艙長張星潔、王煒榕2015年10月遭降回空服員，一個多月後又被調為地勤，她們要求遠航盡速回復「客艙組員」職務但不果。兩人認為遠航違反勞動基準法，在函知遠航終止勞動契約後，提給付薪資訴訟，張女要求給付37萬元，王女則追38萬元。遠東航空反指兩女言行乖張，張星潔還曾揚言「燒飛機排班班表」，因兩人都曠職3日以上，主張無須給資遣費，一審兩女敗訴，但高院今改判遠航應付張女29萬元、王女29萬5千多元資遣費與薪資，另外分別給飛行加給差額1萬4千元、9879元。

張星潔、王煒榕2010年12月擔任遠航空服員，2014年5月26日升任為客艙長，薪資仍依空服員標準計算，遠航直到當年12月起才依客艙長標準給薪。2015年10月1日，遠航發布人事通報，將兩人降為空服員，同年11月再發布第二次通報，把她們調為運務員（地勤）。

遠航表示，兩女不配合公司督導管理，張星潔在擔任客艙長適職性調查時，曾揚言燒飛機排班班表，公司擔心有飛安疑慮，才有第一次的調職。

遠航主張，兩女擔任客艙長期間刁難、羞辱組員，不適合主管職務，才將她們降回空服員，後來她們對公司督導管理又採抵抗、不配合態度，因此改調地勤工作。遠航表示，調職前後的職等本俸都相同，調職後津貼還增加，只是因她們調職後未執行飛行任務，沒領取飛行加給，公司不是違法減薪，沒有對勞工薪資作不利變更。

遠航空服管理科副理在一審時證稱，曾有組員投訴兩女讓客艙氣氛不好，有組員埋怨「與王女一起出勤時，要請假（無薪）」，不願意與王女一起共同工作。而張星潔常常在臉書批評公司與客人，副理認為如果空服員心理狀態不正面，容易發生事故，兩女降為空服員期間，曾試著與她們溝通，但她們都以已經向工會申訴、委請律師等理由拒絕。

台北地院認為張星潔在臉書上表示「想燒了班表」，資料可信，法官認為空服員在高空密閉航空器內執行與乘客有關安全工作或服務，身心是否健全與公共利益有密切相關，如果不能服從公司指揮，就有飛安疑慮，調職合理，依契約自由原則，勞工有隨時終止契約的自由，兩女2015年12月18日通知遠航離職，效力產生。

不過高等法院認為，遠航第一次調職違反行政管理手冊的規定、第二次調職違反工作規則的規定都不算合法調職，兩女依勞基法終止勞動契約合法。

另外，因遠航工作規則第67條規定優於勞基法規定，兩女得依較優的工作規則請求遠航給付資遣費。高院認為，依客艙組員飛行加給等級表、薪給辦法規定，飛加晉級生效日 不等同於公布調整職務生效日，兩女要求依調整職務生效日計算請求客艙長薪資差額這部分無理由。

高院認為，遠航第一、二次調職都違法，因此兩女依調職前的職務請求飛行加給差額部分為有理由；兩女是合法終止勞動契約，沒有曠職，遠航應發予「未記載不利事項」的服務證明書給兩名前客艙長。本件得上訴。