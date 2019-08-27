騙LV公司2.5萬運費 保二小隊長工作恐不保

2019-08-27 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



警政署保二總隊刑警大隊偵一隊小隊長陳揚宗利用查緝仿冒品機會，訛詐LV公司2萬5千元運費，新北地檢署依貪汙治罪條例「利用職務上之機會詐取財物罪」起訴，新北地院判有期徒刑2年，緩刑4年，支付公庫15萬元，褫奪公權2年。陳不服而上訴，高等法院今駁回上訴。

本件得上訴，三審若也駁回，陳將喪失從警資格。

2015年11月16日，陳揚宗用LINE與他承辦邱致嘉案、莊龍隆涉嫌侵害LV公司商標權案件中，受LV公司委託協助調查、鑑識工作的世大有限公司負責人洪嘉徽聯繫，謊稱「邱致嘉案的證物入庫運費4000元，莊龍隆案查扣證物運回台北運費為7000元，共要支付運費1萬1千元給貨運行」，並提供帳號給紅嘉徽。

洪嘉徽信以為真，轉報LV公司業務人員吳媚娜，LV以為警察機關有經費需求，同意由世大公司先支付後再向LV請款，陳揚宗因此詐得1萬1千元。

2015年12月間，洪嘉徽向LV公司申請運費344元美金，LV公司撥款給世大。陳揚宗犯案不只一宗，他也以類似手法詐得1萬4千元。

新北地院認為陳犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪共2罪，並以他在偵查中自白、自動繳交全部犯罪所得財物，且犯罪情節輕微而輕判。