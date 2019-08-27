人夫找小三旅館偷嘿咻 大老婆抓姦崩潰獲賠150萬

2019-08-27 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園張姓人夫今年3月14日帶黃姓小三到旅館性交，未料張妻早早起疑，找來徵信社人員到場抓姦，張為息事寧人在警局簽署協議要賠老婆150萬元，但事後又反悔稱是在非自願下簽立；法院質疑，張不到庭說清楚反而託人遞狀，不採信其辯詞，判他得賠妻子150萬元，另黃女也得賠張妻20萬元。

張妻主張，和老公結婚7年多，但對方不守貞節，反而和黃女發生不倫婚外情，當天中午發現他們2人孤男寡女上旅館，在徵信社陪同下當場抓姦，當時大受打擊就質問對方，老公當時也坦承有和黃性交，最後一起在派出所簽協議書。

張妻還說，張承諾要賠償150萬元給她，但事後反悔拒絕付錢，除了請求先生履行支付她150萬元，同時也以黃女傷害他配偶權，另對她求償50萬元。

對此，張男經通知未到庭辯論，僅提出書狀陳述表示老婆和徵信社恫嚇他若不簽協議，他和黃女就會被關在警察局，甚至揚言要讓黃身敗名裂，所以才在遭脅迫下簽下2張面額150萬元本票。

法院審認為，當時協議是在警局內簽署，也載明張男、黃女涉嫌妨害婚姻及家庭罪等，因此當時在員警也在場情況下，就算有徵信社人員又豈能隨便脅迫他們簽立。

此外，張男已經40多歲，就算認為是在非自願情況下簽署，那更應該到法庭上說明清楚，卻僅託人遞送書狀，而本人卻拒不出庭，因此不採信其辯詞，認定張妻請求他依約履行給付150萬元有依據。