坐擁千萬資金卻欠稅58萬 醫療診所女負責人遭管收

2019-08-27 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



高雄市林姓女子投入千萬元鉅資資金設立6家公司，自己擔任董事長兼總經理，由親友擔任董事、監察人或股東，先後在台南市開設6家醫療診所，卻滯欠綜合所得稅、罰鍰、高速公路通行費及停車費等230件，欠稅及罰款58萬元，台南分署昨天傳喚林女到案，她表示，出賣房地等均用來清償銀行及私人債務，經台南地院裁定管收，解送台南看守所管收。

台南分署發現，林女無力繳納58萬元欠稅，卻自存款帳戶提領3250萬2000多元，並將出賣房地價款1200萬元，資金出入異常。她表示，這些款項均用來清償與銀行及私人間的消費借貸債務。

台南分署調查，林女投入千萬元鉅額資金設立國際社會、醫療生技、物流及整合行銷顧問公司等6家公司，由其親友擔任董事、監察人或股東，自己則擔任國際社會股份有限公司董事長兼總經理，同時，林女並以其企管專長聘僱醫師，先後於台南及高雄開設6家醫療診所，另在高雄住家則由其醫師弟經營診所。