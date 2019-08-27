偷小貨車見警盤查 竟駕車衝撞遭判刑

2019-08-27 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



吳姓男子105年8月行經新竹河濱公園旁土地公廟，意外發現一輛停在路邊的小貨車無人看管，便將其竊走，當作代步工具，不料4天後卻遇上巡邏警力，員警上前盤查時，吳男竟駕車衝撞逃逸，造成三名員警受傷，警用機車損毀；新竹地院審理終結，依竊盜、損壞公務員職務上掌管之物品罪各判處有期徒刑5月、7月。

經查，吳男是轄區慣竊，105年8月傍晚行經河濱公園旁土地公廟，偷走一輛小貨車，4天後凌晨開車暫停路邊時卻遇上警方盤查，三名員警認為深夜一輛小貨車停在路邊發動引擎，認為吳男形跡可疑，上前要求出示證件，一查發現小貨車是贓車，立刻要求吳男下車。

當時員警分別站在小貨車兩側，警用機車則停在小貨車前方，竟開車衝撞，造成員警手、腳、手指等多處挫擦傷，警用機車後剎車拉桿及斜腳架毀損。