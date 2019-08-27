商人涉共諜案改判9月刑 議庭：國軍戰備教則非機密

2019-08-27 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市涂姓商人涉嫌媒介大陸情報人士與退役士官長通聯，輾轉放款吸收2名在役士官，藉以蒐集軍方情資、協助發展組織。高雄地方法院一審依違反國安法，判處涂有期徒刑10月，涂不服再上訴求減刑，業經高雄高分院審理，認定當時所外流的軍事準則等資料未涉及機密，更一審近日宣判，改判有期徒刑9月，仍可上訴。

判決指出，涂姓商人結識一名自稱福建省對外經濟技術合作協會副秘書長的「董恆」、及另名身分背景不詳的大陸人士「張炳煌」，應要求介紹從聯勤旗山彈藥庫退役的王姓士官長相互認識。10年前，涂讓王與張炳煌透過Skype通話，張炳煌得知王還有門路刺探軍情，於是要涂、王配合提供軍事資料，並答允給予金錢報酬。

雙方談妥，董恆會透過涂交付資金給王姓退役士官長，王再放款給現役軍人，藉機刺探、蒐集軍事準則資料，得手的資料再交給董恆或張炳煌，再行暗自發展組織。

同年6月，王以「賺零用錢」利誘當時服役中的侯姓士官，登入軍用網路下載國軍人事戰備教則、陸軍野戰砲兵部隊指揮教則、兩棲偵察營作戰教範等多筆資料，每每獲5千至3萬元不等酬勞，也曾多次隨同涂姓商人、王姓退役士官長赴陸，與董恆、張炳煌見面。

王在2012年間又找上當時現役、有欠債的陳姓士官，乘機以每筆資料1萬元代價，說服陳加入蒐集軍用資料。陳也答允登入電子作戰戰情室，列印出空軍資通電教則等文件，將紙本給王。

洩漏軍用情資等案情遭屏東憲兵隊等單位查獲，高雄地檢署依違反國家安全法，起訴涂姓商人及涉案士官。王姓、侯姓、陳姓士官分別遭判有期徒刑1年8月、6月、5月，其中陳得易科罰金，判決確定；至於涂不服遭判10月徒刑再上訴，案經最高法院撤銷發回更審。