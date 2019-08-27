陰陽司法跨界見證 台南參選人連署反賄選

2019-08-27 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



第十五任正副總統及第十屆立法委員選舉如火如荼展開，台南地檢署今天上午邀請各政黨、參選人及檢警調政風等單位，在台灣府城隍廟前在城隍威靈公見證下，共同簽署反賄選宣言，檢察長林錦村呼籲各黨派、參選人能堅持不賄選、不買票，民眾不收賄、不賣票。「領獎金、做功德、會保密 」林錦村提醒，民眾發現賄選，能勇於檢舉。

今天出席立委參選人包括綠營林俊憲、陳亭妃、賴惠員，藍營蔡淑惠、蔡育輝、童小芸、李武龍，以及黃天辰、蔡明峰等人親自出席，且共同簽署反賄選宣言。隨後，林錦村、台南市調查處長鄭伯卿、警察局長周幼偉等人也簽署見證。

第十五任正副總統及第十屆立法委員選舉將於明年1月11日投票，各政黨及參選人的選舉造勢活動已逐步展開，林錦村偕同主任檢察官吳維仁陸續拜會國、民兩黨台南市黨部，今天更邀請各政黨陣營一起來到香火鼎盛的城隍廟前，在城隍威靈公見證下，共同簽署反賄選宣言，宣示絕不從事賄選行為，也絕不以暴力方式參選。