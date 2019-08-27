投資診所超聲刀彩衝光儀器竟是騙局 母子被騙243萬
在整型外科診所擔任行政助理的楊女，邀多年友人陳婦投資「超聲刀」、「彩衝光」儀器，投資10萬元，每月可分得6000元，陳婦及其子信以為真共投資243萬餘元，直至楊女拖欠紅利款項且避不見面，始知受騙，台中地院依詐欺罪將楊女判刑1年10月，並沒收犯罪所得243萬餘元。可上訴二審。
楊女（55歲）否認詐欺犯行，辯稱她確實有將陳女母子交付的款項，用於購買醫療器材，因上游廠商捲款潛逃方未能如期支付紅利；當時是透過友人介紹，投資「超聲光」、「彩衝光」儀器，將所收取資金交付給台北的廠商。
法官查出，楊女未經所任職的整型外科診所授權處理購買醫療器材，仍訛以診所所受託人名義向陳女母子收取款項用以投資該診所醫療器材，且又未能提出所收取款項的用途及流向等證明，予以判刑。
判決書指出，楊女與陳女為舊識，利用任職台中市西區某整型外科診所的機會，取得陳女母子的信任，於2017年12月間，先後邀約陳姓母子前往整型外科診所參觀儀器。 楊女向陳姓母子訛稱可投資購買診所醫療儀器，將按月分紅，且2年回本，致陳姓母子上當，誤信楊女確有能及投資管道，從2017年12月至2018年6月間，共投資243萬餘元。 期間楊女曾分次支付紅利給陳姓母子，用以搪塞掩飾，直至2018年10月間，即開始拖欠紅利，並避不見面，陳姓母子始知受騙提告。楊女辯稱曾給付陳姓母子139萬餘元，但未能提出完整匯款單據，法官未採信。
留言