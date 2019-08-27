投資診所超聲刀彩衝光儀器竟是騙局 母子被騙243萬

2019-08-27 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



在整型外科診所擔任行政助理的楊女，邀多年友人陳婦投資「超聲刀」、「彩衝光」儀器，投資10萬元，每月可分得6000元，陳婦及其子信以為真共投資243萬餘元，直至楊女拖欠紅利款項且避不見面，始知受騙，台中地院依詐欺罪將楊女判刑1年10月，並沒收犯罪所得243萬餘元。可上訴二審。

楊女（55歲）否認詐欺犯行，辯稱她確實有將陳女母子交付的款項，用於購買醫療器材，因上游廠商捲款潛逃方未能如期支付紅利；當時是透過友人介紹，投資「超聲光」、「彩衝光」儀器，將所收取資金交付給台北的廠商。

法官查出，楊女未經所任職的整型外科診所授權處理購買醫療器材，仍訛以診所所受託人名義向陳女母子收取款項用以投資該診所醫療器材，且又未能提出所收取款項的用途及流向等證明，予以判刑。