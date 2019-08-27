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男性伴侶稱剛從國外返台 男子提供帳戶險成詐欺被告

2019-08-27 10:13聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

張姓男子因男性伴侶「Tiger」稱剛從國外返台，沒有金融帳戶可用，將台銀帳戶交給對方。張的帳戶後來成為詐騙集團工具，成為幫助詐欺嫌犯。檢方查出張能供出帳戶交付對象，與一般嫌犯多將帳戶交予身分不詳之人有別，且有雙方LINE對話佐證，認定犯罪嫌疑不足不起訴。

警方調查，詐騙集團成員去年8月12日晚間冒稱李男的友人，向李謊稱要借錢返鄉參加豐年祭，李匯給對方3000元後察覺被騙報案。警方查出詐騙集團使用張男名下的台灣銀行帳戶，將張依幫助詐欺罪嫌送辦。

檢察官庭訊時，張辯稱曾與暱稱「Tiger」的男子交往約3個月，去年7月在台北西門町投宿旅館期間，Tiger對他說剛從國外回台，沒有銀行帳戶可用，他就將台銀帳戶及台新、花旗銀行信用卡交給對方。

張男提出與Tiger在LINE的對話資料，內容包括Tiger說「可以啊，頂多我把我刷的還給你，就這樣」，張男回答「什麼叫我刷的都給我，我花旗跟國泰的你當然要全部還給我」，向檢方證明所言不假。

張的黃姓友人也證稱見過Tiger，聽過兩人借貸的事。黃與張在去年8月以後的LINE對話，內容有黃說「你不是早就掛失了、他沒幫你馬上停卡嗎？」張答「停卡啦，我怎麼知道他有我的帳戶」、「我被告詐欺，戶頭鎖起來不讓我領，很怕判決出來是我多頂這個罪，我覺得很無辜。」

檢方認為，張男能供出帳戶交付對象，且有第3人作證，與一般觸犯幫助詐欺嫌犯多將帳戶交予身分不詳之人有別，加上沒有其他積極證據，犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

張姓男子的銀行帳戶成為詐騙集團詐財工具，成為幫助詐欺嫌犯。檢方查出張能供出帳戶交...
張姓男子的銀行帳戶成為詐騙集團詐財工具，成為幫助詐欺嫌犯。檢方查出張能供出帳戶交付對象，且有雙方LINE對話佐證，認定犯罪嫌疑不足不起訴。記者邱瑞杰／攝影
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詐騙集團詐欺LINE

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