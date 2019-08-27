藝品拍賣官與人妻嘿咻 人夫精神痛苦獲賠30萬

2019-08-27 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



藝品拍賣官洪男與女子「小蘋」兩度到摩鐵嘿咻，經她的丈夫「阿雄」發現提告，洪男被依妨害家庭罪判刑3月確定；案發後，「阿雄」已與她離婚，並以家庭破裂、妻離子散，洪男帶給他的傷痛難以彌補，請求損害賠償，二審判決洪男賠償「阿雄」新台幣30萬元。全案定讞。

判決書指出，洪男明知「小蘋」（化名）是「阿雄」（化名）的妻子，卻於去年2月10日，投宿在苗栗縣「泰安觀止溫泉會館」內，與她發生性交行為；又於去年3月28日，投宿在屏東縣「夏都沙灘酒店」內，與她又發生性交行為。二審依妨害家庭罪將洪男判刑3月，得易科罰金。

「阿雄」表示，他與「小蘋」的感情已有15年之久，一路相互扶持，且他與女兒感情很好，卻因洪男介入，導致他與「小蘋」離婚，家庭破裂、妻離子散，給他的女兒帶來一輩子的傷害和陰影。

「阿雄」強調，洪男帶給他的傷痛和遺憾難以彌補，且不曾對他說過一句道歉的話，感受不到任何悔意，洪男侵害他的配偶權之侵權行為，已造成他精神上及生活上莫大之損害，因此請求損害賠償。

台中高分院查出，「阿雄」高中畢業，目前從事汽車買賣，每月收入大約3萬多元，名下無財產；洪男國中畢業，目前因為詐欺案件羈押中，先前在藝品拍賣有限公司擔任拍賣官，每個月收入約4萬元，名下無財產。