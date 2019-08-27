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影／私菸案 2羈押少校交保步出北院

2019-08-27 01:09聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，上周五起訴總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉13人，因吳、張2人在押，昨天移審台北地院後，法官召開羈押庭，吳、張庭中否認犯罪，法官審理後，裁定2人都100萬元交保，限制住居、出境、出海；兩人分別由親人與律師籌措出100萬元後，一起步出北院。

國安私菸案，涉案少校吳宗憲（前綠衣者）、張恒嘉（後白衣黑帽者）遭法官裁定100萬...
國安私菸案，涉案少校吳宗憲（前綠衣者）、張恒嘉（後白衣黑帽者）遭法官裁定100萬元交保，限制住居、出境、出海。記者陳正興／攝影
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國安私菸案，涉案少校吳宗憲遭法官裁定100萬元交保，限制住居、出境、出海。記者陳...
國安私菸案，涉案少校吳宗憲遭法官裁定100萬元交保，限制住居、出境、出海。記者陳正興／攝影
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國安私菸案，涉案少校吳宗憲（左）、張恒嘉（中）遭法官裁定100萬元交保，限制住居...
國安私菸案，涉案少校吳宗憲（左）、張恒嘉（中）遭法官裁定100萬元交保，限制住居、出境、出海。記者陳正興／攝影
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國安私菸案，涉案少校張恒嘉遭法官裁定100萬元交保，限制住居、出境、出海。記者陳...
國安私菸案，涉案少校張恒嘉遭法官裁定100萬元交保，限制住居、出境、出海。記者陳正興／攝影
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私菸國安

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