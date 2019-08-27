影／私菸案 2羈押少校交保步出北院

相關新聞
私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保2019-08-26 23:12
台61惡意急煞擋道逼車囂張 網友批小孬孬警方要開罰2019-08-26 19:02
趁颱風後發大財 花蓮林管處查獲男盜取漂流木2019-08-26 17:57
幼教老師遭誤會是賣淫女 記者及報社判賠30萬2019-08-26 17:55
捲5億日圓躲台爽過豪奢生活 日本經濟犯遭判4年刑2019-08-26 16:18
隧道限速50！他狂飆192公里 警方開出2萬4罰單2019-08-26 16:00
老翁亂畫圖書館報紙 韓國瑜頭像照寫「台奸」遭起訴2019-08-26 15:59
逆向撞小客車又衝撞警機車 原來是酒駕又持毒2019-08-26 15:16
越南新住民起互助會詐同鄉 法官宣告緩刑讓她賺錢賠償2019-08-26 14:22
辜仲諒涉買樓弊案 北檢今依違反證交法起訴2019-08-26 14:14
乙太幣違法吸金17億 夫妻遭起訴2019-08-26 14:11
慶富案律師調證據不成再提停押董座 法官：別轉移焦點2019-08-26 14:02
U值媒／長照問題？連衛福部也搞不懂？2019-08-26 12:38
3青年酒後與移工起衝突 製造汽油彈投擲錯對象2019-08-26 12:19
藉口早餐店湯品有異物勒索賠償金 得手2千判刑6月2019-08-26 11:40
全台最大乙太幣挖礦違法吸金起訴 夫妻吸金17億害2千人2019-08-26 11:39
辜仲諒涉中信銀買樓弊案 北檢依違反證交法起訴2019-08-26 11:37
妻肋骨斷7根、腸道破裂喪命 夫判15年定讞2019-08-26 11:14
國道搶道相距不到1公尺 法官從驚悚3秒畫面判定是非2019-08-26 11:11
車禍肇事者先走了 「子債母還」被害人獲賠償2019-08-26 07:45
剽竊研究？盜賣技術？ 美台教授互告2019-08-26 00:11
環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」2019-08-24 17:29
環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責2019-08-24 14:12
影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮2019-08-24 11:53
83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象2019-08-15 17:19
重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車2019-08-13 16:26
中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險2019-07-30 17:42
莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司2019-07-28 09:39
和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度2019-07-25 11:01
燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣2019-07-24 10:29
女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查2019-07-22 11:48
調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案2019-07-17 20:17
熱門文章
顏清標28歲姪子疑輕生 服務處人員發現已來不及2019-08-26 13:50
半夜領20萬ATM狂叫 網友轉身驚見三台警車嚇傻2019-08-26 10:12
隧道限速50！他狂飆192公里 警方開出2萬4罰單2019-08-26 16:00
彰化六信發生搶案 男子開槍拒捕跑400公尺就被逮2019-08-26 13:50
豪雨災害頻傳 南投仁愛鄉公所建設課長疑救災過勞猝死2019-08-26 10:15
傳跳票負鉅債 台中雙十國中校長林百脩：繼承父債2019-08-26 11:58
父討孝親費年繳近百萬 網批「這種爸爸 ，不要也罷」2019-08-26 19:15
台中雙十國中校長上午被爆負債數千萬 下午請辭2019-08-26 14:24
加油開錯車道 一家人油管當拔河拉讓網友罵翻2019-08-26 12:01
420元骰子牛像隔壁桌剩菜 網友抱怨：連孩子都吃不飽2019-08-26 16:09
女兒去年遭沖走喪命 今同溪釣魚6歲兒失蹤搜救中2019-08-26 17:58
剪髮變裝也沒用 男子搶計程車後3小時被逮2019-08-26 10:37
顏清標28歲姪子疑輕生 顏寬恒、顏莉敏：震驚與悲慟2019-08-26 16:58
全台最大乙太幣挖礦違法吸金起訴 夫妻吸金17億害2千人2019-08-26 11:39
騎機車遠赴台南山區三度偷酪梨 白河警逮嘉義1家4口2019-08-26 14:22
台鐵南港站乘客落軌 遭4198次區間車撞上2019-08-26 15:20
影／長照悲劇！老人疑推失智妻落水後輕生 兒只救起媽2019-08-26 09:31
私菸案羈押庭 吳宗憲報告法官：我沒犯罪！2019-08-26 21:18
顏清標姪子輕生 檢警將透過手機釐清案情2019-08-26 16:26
車禍肇事者先走了 「子債母還」被害人獲賠償2019-08-26 07:45
私菸案移審庭 檢察官爆：邱彰信的筆記本「異常缺頁」2019-08-26 21:42
顏清標姪子疑輕生 顏家：擔心長輩無法接受事實2019-08-26 14:03
顏清標姪子疑輕生 上周才登記要領養流浪犬2019-08-26 14:35
辜仲諒涉中信銀買樓弊案 北檢依違反證交法起訴2019-08-26 11:37
買間學校不用4000萬元 嘉南高中拍賣流標17次2019-08-26 13:31
影／看到動力機械上路閃遠點 台中今年釀2死8傷2019-08-26 09:27
南港車站女客遭火車撞死 家屬稱恐發病所致2019-08-26 19:41
工程師凌晨回工作室趕工 隔天下午妻驚見成冰冷遺體2019-08-26 11:51
私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保2019-08-26 23:12
法官楊世賢審理私菸案「還有後續」 吳宗憲交保生變？2019-08-26 16:58
私菸案張恒嘉不認罪 「訂的既非毒品也非槍械」2019-08-26 22:06
女老師互傳「親親」、「小寶貝」 醋夫懷疑閨蜜情不單純2019-08-26 19:32
與12歲少女進行5次性交易 送貨司機下場超慘2019-08-26 14:52
病患伸鹹豬手 貌美女護理師突遭襲臀2019-08-26 13:34
捲5億日圓躲台爽過豪奢生活 日本經濟犯遭判4年刑2019-08-26 16:18
飛機上別人包包滾腳邊 網紅見有五千元偷藏「差點成小偷」2019-08-26 14:04
國道搶道相距不到1公尺 法官從驚悚3秒畫面判定是非2019-08-26 11:11
正妹大屯山健走受困峭壁 員警地毯式搜索順利助脫困2019-08-26 13:53
台大急診部管理師2次性騷擾 1次躲過了1次栽了2019-08-26 14:04
普悠瑪事故受害人董家經營餐廳火警 幸好無人傷2019-08-26 22:08
留言