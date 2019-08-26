幼教老師遭誤會是賣淫女 記者及報社判賠30萬

2019-08-26 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



張姓幼教老師遭賣淫林姓女子盜用line帳號大頭照，蘋果日報記者在2017年7月14日刊登報導，並附上老師照片，還註記「盜用其他正妹照片攬客」，老師因遭誤會賣淫，憤而提告求償。士林地方法院判記者及蘋果日報應連帶賠償30萬元，且在網站、臉書刊登道歉啟事3日。

張老師指控，林女盜用大頭照用來招攬性交易，報社及記者未經同意，刊登照片至新聞網站及報社臉書，標題為「性交易被逮女辯稱：第一次接客就被抓」，導致被誤會是報導中的林女。

張女稱，身為幼教老師慘遭受親友、鄰居「指點竊論」，身心飽受折磨，精神備感痛苦，請求被告應賠償100萬元，且刊登道歉啟事。

辯護律師辯稱，老師的照片僅占一小部分，並不顯眼，綜觀新聞內容是警方執行青春專案，抓到涉及兒少性交易的刑事案件，屬社會高度關切議題，涉及公眾議題，老師照片非報導焦點，且記者已在照片加註「傳送性交易的帳號頭像都是盜用其他正妹照片來攬客」，不至於讓人誤會。

法院認為，老師非公眾人物，且是遭盜用照片的被害人，與非法性交易犯行無關，記者明知狀況，應用「打上馬賽克」等方式，加以遮掩，再呈現攬客的line帳號，且大頭照將近滿版、置中，容易讓閱聽人，直接將醒目文字及照片作連結，聯想成老師被警方查獲。

法官指出，照片下方的說明並不起眼，易被忽略，且報導中隻字未提盜用照片，媒體工作者應注意適當遮掩被盜用的照片，或用明確文字描述，照片女子與報導犯罪行為無關，以免讓人誤會。

判決指出，幼兒園老師負責教育國家未來主人翁，社會對老師有以身作則之期待，報導讓老師遭受誤會用性交換取金錢、妨害善良風俗、且飾詞狡辯犯行不知廉恥之人，認定名譽權遭侵害。