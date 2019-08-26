捲5億日圓躲台爽過豪奢生活 日本經濟犯遭判4年刑

2019-08-26 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司20餘億日元，頓時成為經濟犯，他再將公司存放在三井住友銀行帳戶的5億4950萬日元提領一空，隨後再疑與台灣籍呂姓女子「假結婚、真洗錢」，砸大筆現金買高檔皮件、名錶後拍賣變現，洗淨贓款，潛躲高 雄爽度奢華生活，直到去年4月才落網。高雄地方法院今依共犯洗錢防制法，判處中澤祥基有期徒刑4年，仍可上訴。

另外，檢方追查發現，呂女及其胞妹涉嫌共犯，高雄地方法院今同樣依共犯洗錢防制法，判處該二人有期徒刑3年半、3年。涉案人等今均未到庭聽判。

起訴指出，中澤祥基2014年1月21日將公司存放在三井住友銀行帳戶的5億4950萬元日元提領一空，分4張支票將公款侵吞為己有，再陸續分頭將其中3張支票存入共犯呂女的活期存款帳戶。中澤祥基與呂女密謀，利用1億4535元贓款狂買名牌皮件、名錶，再攜帶入境來台，尋求拍賣變現，以利洗淨贓款途徑。

中澤祥基、呂女火速捲款潛逃，在掏空公司後1周內飛抵台灣，隨即入住高雄前金區一家五星級飯店，依計畫將名錶、皮件拍賣變現，又陸續在高雄鼓山、鳥松區購置土地及不動產，暗度4年豪奢生活。直到中澤祥基有意在去年4月16日潛逃出境，向移民署申辦出境文件時，才被刑事局查獲。

在他們被警方逮捕前，中澤祥基、呂女共揮霍上千萬元。據悉，呂女曾赴澳門豪賭，期間豪爽花去2千萬元，平均月花60萬元，中澤祥基則月花約20萬元。

警方搜索中澤祥基位於鳥松區的住處，當場扣得變賣皮件得手的30萬元，及各式名牌皮件，包括LV各色行李箱、HERMES皮件、PRADA皮件、勞力士手錶、百達斐麗手錶、鑽戒等，全案移送高雄地檢署偵辦。