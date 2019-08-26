親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

川普：北京致電華府盼重啟貿易談判 美股期指翻紅

台鐵南港站乘客落軌 遭4198次區間車撞上

捲5億日圓躲台爽過豪奢生活 日本經濟犯遭判4年刑

2019-08-26 16:18聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司20餘億日元，頓時成為經濟犯，他再將公司存放在三井住友銀行帳戶的5億4950萬日元提領一空，隨後再疑與台灣籍呂姓女子「假結婚、真洗錢」，砸大筆現金買高檔皮件、名錶後拍賣變現，洗淨贓款，潛躲高 雄爽度奢華生活，直到去年4月才落網。高雄地方法院今依共犯洗錢防制法，判處中澤祥基有期徒刑4年，仍可上訴。

另外，檢方追查發現，呂女及其胞妹涉嫌共犯，高雄地方法院今同樣依共犯洗錢防制法，判處該二人有期徒刑3年半、3年。涉案人等今均未到庭聽判。

起訴指出，中澤祥基2014年1月21日將公司存放在三井住友銀行帳戶的5億4950萬元日元提領一空，分4張支票將公款侵吞為己有，再陸續分頭將其中3張支票存入共犯呂女的活期存款帳戶。中澤祥基與呂女密謀，利用1億4535元贓款狂買名牌皮件、名錶，再攜帶入境來台，尋求拍賣變現，以利洗淨贓款途徑。

中澤祥基、呂女火速捲款潛逃，在掏空公司後1周內飛抵台灣，隨即入住高雄前金區一家五星級飯店，依計畫將名錶、皮件拍賣變現，又陸續在高雄鼓山、鳥松區購置土地及不動產，暗度4年豪奢生活。直到中澤祥基有意在去年4月16日潛逃出境，向移民署申辦出境文件時，才被刑事局查獲。

在他們被警方逮捕前，中澤祥基、呂女共揮霍上千萬元。據悉，呂女曾赴澳門豪賭，期間豪爽花去2千萬元，平均月花60萬元，中澤祥基則月花約20萬元。

警方搜索中澤祥基位於鳥松區的住處，當場扣得變賣皮件得手的30萬元，及各式名牌皮件，包括LV各色行李箱、HERMES皮件、PRADA皮件、勞力士手錶、百達斐麗手錶、鑽戒等，全案移送高雄地檢署偵辦。

高雄地檢署據三協株式會社人員指證、銀行交易明細等，認定中澤祥基台洗錢的贓款為5億4950萬元日元。中澤祥基、呂女及其胞妹均坦承洗錢犯行，高雄地方法院今依違反洗錢防制條例，分別判處3年、3年半、4年不等徒刑，並沒收不法犯罪所得，可上訴。

日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司20餘億日元，再來台洗錢5億4950...
日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司20餘億日元，再來台洗錢5億4950萬日元，今遭高雄地方法院依違反洗錢防治條例，判處有期徒刑4年。記者賴郁薇／翻攝
分享
日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司20餘億日元，再來台洗錢5億4950...
日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司20餘億日元，再來台洗錢5億4950萬日元，今遭高雄地方法院依違反洗錢防治條例，判處有期徒刑4年。圖／報系資料照
分享

洗錢贓款掏空

相關新聞

老翁亂畫圖書館報紙 韓國瑜頭像照寫「台奸」遭起訴

2019-08-26 15:59

慶富案律師調證據不成再提停押董座 法官：別轉移焦點

2019-08-26 14:02

越南新助民起互助會詐同鄉 法官宣告緩刑讓她賺錢賠償

2019-08-26 14:22

辜仲諒涉買樓弊案 北檢今依違反證交法起訴

2019-08-26 14:14

乙太幣違法吸金17億 夫妻遭起訴

2019-08-26 14:11

U值媒／長照問題？連衛福部也搞不懂？

2019-08-26 12:38

3青年酒後與移工起衝突 製造汽油彈投擲錯對象

2019-08-26 12:19

藉口早餐店湯品有異物勒索賠償金 得手2千判刑6月

2019-08-26 11:40

全台最大乙太幣挖礦違法吸金起訴 夫妻吸金17億害2千人

2019-08-26 11:39

辜仲諒涉中信銀買樓弊案 北檢依違反證交法起訴

2019-08-26 11:37

妻肋骨斷7根、腸道破裂喪命 夫判15年定讞

2019-08-26 11:14

國道搶道相距不到1公尺 法官從驚悚3秒畫面判定是非

2019-08-26 11:11

車禍肇事者先走了 「子債母還」被害人獲賠償

2019-08-26 07:45

剽竊研究？盜賣技術？ 美台教授互告

2019-08-26 00:11

千萬珍貴木藝品藏放北投鐵皮屋 銷贓大咖遭起訴

2019-08-25 18:39

台版惡血案？ UCLA教授指控交大黃忠諤盜用研究數據

2019-08-25 15:26

慣竊偷一罐35元啤酒 代價是拘役20天

2019-08-25 13:21

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

9人休旅車衝入墾丁紅柴坑漁港 眾人合力跳海救援

2019-08-25 20:25

顏清標28歲姪子疑輕生 服務處人員發現已來不及

2019-08-26 13:50

半夜領20萬ATM狂叫 網友轉身驚見三台警車嚇傻

2019-08-26 10:12

豪雨災害頻傳 南投仁愛鄉公所建設課長疑救災過勞猝死

2019-08-26 10:15

彰化六信發生搶案 男子開槍拒捕跑400公尺就被逮

2019-08-26 13:50

影／18樓陽台烹飪不慎 台南市東區大樓火災

2019-08-25 19:55

「感到車輛傾斜晃動」國道爆胎翻車1死7傷

2019-08-25 23:41

加油開錯車道 一家人油管當拔河拉讓網友罵翻

2019-08-26 12:01

傳跳票負鉅債 台中雙十國中校長林百脩：繼承父債

2019-08-26 11:58

影／長照悲劇！老人疑推失智妻落水後輕生 兒只救起媽

2019-08-26 09:31

剪髮變裝也沒用 男子搶計程車後3小時被逮

2019-08-26 10:37

車禍肇事者先走了 「子債母還」被害人獲賠償

2019-08-26 07:45

台中雙十國中校長上午被爆負債數千萬 下午請辭

2019-08-26 14:24

新屋區永安漁港觀海橋上 中年男子落水

2019-08-25 16:51

台鐵南港站乘客落軌 遭4198次區間車撞上

2019-08-26 15:20

南市騎士撞路樹亡 南檢相驗：腋下背部裂傷併大量出血

2019-08-25 17:30

千萬珍貴木藝品藏放北投鐵皮屋 銷贓大咖遭起訴

2019-08-25 18:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top