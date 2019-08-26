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老翁亂畫圖書館報紙 韓國瑜頭像照寫「台奸」遭起訴

2019-08-26 15:59聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

台北65歲黃姓老翁，今年3月1日在台北市立圖書館延平分館讀報，在報紙上閱讀韓國瑜出訪東南亞報導，竟在刊登的韓國瑜頭像照片上，書寫「台奸」等字樣，圖書館不堪黃翁長達5個月在報紙上寫字、畫線，憤而提告。士林地檢署認為，黃翁行為破壞圖書館公用報紙完整性，導致不堪用，依妨害公務罪嫌起訴，並聲請簡易判決處刑。

一家平面媒體今年3月刊登韓國瑜出訪馬來西亞及新加坡5天的相關報導，標題「星馬接單遭酸 韓：用按讚取代暗箭」，並附上韓國瑜受訪照片，黃翁讀報後，拿筆在韓的受訪照片頭像上，寫上「台奸、共產黨、中間人」等字樣，涉嫌毀損屬於公務員掌管的報紙，破壞圖片文書且導致不堪用。

延平分館指出，黃翁從2018年10月16日起至今年3月16日，長達5個月多次在圖書館提供的報紙上寫字、畫線、畫圖，毀損中國時報、台灣時報、自由時報、聯合報、聯合晚報及蘋果日報等。

黃翁到案後辯稱，不知道是誰畫報紙，否認亂畫圖書館報紙。但經調閱監視器顯示，黃翁確實亂畫報紙，認定其犯行明確。

檢察官認為，黃翁在3月1日在韓國瑜照片頭像上寫字，已毀損圖片文書，致不堪用，破壞圖片完整性，觸犯刑法138條毀損公務員職務上掌管之文書罪，依法提起公訴，並聲請簡易判決處刑。

另，延平分館提告的其他亂畫報紙行為，檢察官則認為，黃翁在報紙文字、圖畫旁附註眉批，或者加註中性字句，無礙於閱讀，不構成罪責。

士林地檢署偵查大樓。圖／本報資料照片
士林地檢署偵查大樓。圖／本報資料照片
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