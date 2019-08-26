慶富案律師調證據不成再提停押董座 法官：別轉移焦點

2019-08-26 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



慶富集團董事長陳慶男遭控國立海科館OT加BOT案涉嫌詐貸3億3800萬元，高雄地院今上午召開準備程序庭，他仍堅決否認犯罪。檢、辯互在工程進度上爭執，陳的委任辯護律師向法院聲請工程相關檔案不成，還施苦肉計稱，當事人一直被收押，實在難蒐證，再提交保停押，審判長當庭斥「不需把焦點轉到這裡」，要求確實完成準備程序即可，陳慶男哀怨搖頭。

檢方指控，慶富旗下慶陽海洋公司承包「國立海洋科技博物館興建營運移轉案（OT加BOT）」，陳慶男涉從集團其他公司調借資金，替慶陽不實增資1億5000萬元，之後更指示工程師製作不實工程進度圖、證明書，向土銀等5間聯貸銀行詐得3億3800萬元。

陳慶男今天仍坐輪椅出庭，並以重聽為由，要求戴耳機應訊，「不認罪」。陳的委任辯護律師強調，工程確實有施工，且自籌款都存放土地銀行營運專戶內，銀行才配合撥款，期間，陳都有繳納利息、管理費等，堅稱絕無詐貸情事。

銀行方辯護律師則強調，銀行決定增貸與否，會端看借貸方營運體質是否健全、計畫是否具可行性等，而不是以繳納利息、管理費與否來決定，若非陳慶男替慶陽不實增資1億5000萬元，增貸案根本不會通過。

然而，陳慶男的委任辯護律師一再強調，絕無不法詐貸，且工程圖、工程進度表未有不實，向法官聲請能放大觀覽工程細節的工程進度檔案。然而，審判長打槍反問，「你們不是應該去慶陽調檔案嗎」，律師大呼，陳慶男被關在看守所，根本難以蒐集人證、物證，打算藉機再提聲請交保停押一事，又被審判長回應，「不需把焦點轉到這裡，做好準備程序比較實際」。