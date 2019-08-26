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私菸案移審北院 今晚裁定吳宗憲、張恒嘉是否續羈押

2019-08-26 13:16聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

台北地檢署偵辦私菸案，上周五依貪汙罪之利用公用運輸工具裝運漏稅物品等罪，起訴相關涉案人共13人，總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉兩人在押，北檢下午移審台北地院，將由法官決定兩人是否繼續羈押。

台北地檢署偵辦私菸案，下午將在押的總統府侍衛室少校吳宗憲（左二）、張恒嘉（右二）...
台北地檢署偵辦私菸案，下午將在押的總統府侍衛室少校吳宗憲（左二）、張恒嘉（右二）兩人移審台北地院，由法官決定兩人是否繼續羈押。記者余承翰／攝影
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台北地檢署偵辦私菸案，下午將在押的總統府侍衛室少校張恒嘉（左）移審台北地院，由法...
台北地檢署偵辦私菸案，下午將在押的總統府侍衛室少校張恒嘉（左）移審台北地院，由法官決定兩人是否繼續羈押。記者余承翰／攝影
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台北地檢署偵辦私菸案，下午將在押的總統府侍衛室少校吳宗憲（右）移審台北地院，由法...
台北地檢署偵辦私菸案，下午將在押的總統府侍衛室少校吳宗憲（右）移審台北地院，由法官決定兩人是否繼續羈押。記者余承翰／攝影
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私菸國安局

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