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反送中驚險夜：荃灣警察首開槍，港警稱「英勇克制」

輕微車禍阻交通恐受罰 北市警發簡訊教拍照「標繪」

2019-08-26 12:32聯合報 記者翁浩然╱即時報導

為避免輕微交通事故停留現場、未能即時排除，發生後方來車追撞二次事故或造成後方車輛回堵影響交通，北市警察局受理車禍報案，即日起會發送簡訊並附有圖例示範網路連結，提醒無死傷僅單純財損的車禍報案人可先利用智慧型手機拍下事故現場全景與撞擊部位後，將車輛移置路邊。

萬一發生車禍，除打110報警，當事人還做什麼？交通警察大隊組長林洸賢指出，針對無人傷亡且車輛尚能行駛的道路交通事故，依道路交通事故處理辦法第3條規定「應先『標繪』車輛位置及現場痕跡證據後，將車輛移置不妨礙交通之處所」，然而不少駕駛人「標繪」方式仍不熟悉，手邊也多無適當標繪工具如蠟筆等。

林洸賢表示，「標繪」讓人覺得一定要畫線，其實現代科技進步，不再侷限以畫線方式定位，智慧型手機兼具照相及錄影功能，民眾用手機照相或錄影記錄車輛位置及現場痕跡等證據，就可「標繪」，還能降低二次事故風險、交通阻塞時間。

林洸賢說，拍照最主要拍下事故現場全景，建議角度至少要包含各事故車輛行進的正、逆兩方向，而撞擊部分則採特寫。

林指出，北市每年約有5萬件無死傷車禍，影響道路交通，依照道路交通管理處罰條例第62條，汽車尚能行駛，而不儘速將汽車位置標繪移置路邊，致妨礙交通者，可處600元到1800元罰鍰。

輕微交通事故停留現場、未能即時排除，常造成後方車輛回堵影響交通。圖／北市交通警察...
輕微交通事故停留現場、未能即時排除，常造成後方車輛回堵影響交通。圖／北市交通警察大隊提供
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為避免輕微交通事故停留現場、未能即時排除影響交通或引發二次事故，北市警察局受理車...
為避免輕微交通事故停留現場、未能即時排除影響交通或引發二次事故，北市警察局受理車禍報案，即日起會發送簡訊並附有圖例示範軮路連結，提醒當事人可先利用手機拍照後將車輛移置路邊。圖／北市交通警察大隊提供
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為避免輕微交通事故停留現場、未能即時排除影響交通或引發二次事故，北市警察局受理車...
為避免輕微交通事故停留現場、未能即時排除影響交通或引發二次事故，北市警察局受理車禍報案，即日起會發送簡訊並附有圖例示範軮路連結，提醒當事人可先利用手機拍照後將車輛移置路邊。圖／北市交通警察大隊提供
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為避免輕微交通事故停留現場、未能即時排除影響交通或引發二次事故，北市警察局受理車禍報案，即日起會發送簡訊並附有圖例示範軮路連結，提醒當事人可先利用手機拍照後將車輛移置路邊。圖／北市交通警察大隊提供
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