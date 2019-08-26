北檢辦私菸案 兩國安局在押少校移審法院

2019-08-26 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署偵辦私菸案，昨天將在押的總統府侍衛室少校吳宗憲（左二）、張恒嘉（右二）兩人移審台北地院，由法官決定兩人是否繼續羈押。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

台北地檢署偵辦私菸案，上周五依貪汙罪之利用公用運輸工具裝運漏稅物品等罪，起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉及邱彰信等共13人。吳、張2人在押，北檢今下午移審台北地院，將由法官決定兩人是否繼續羈押，因涉及最重為為無期徒刑的貪汙罪，裁定收押可能性不小，且縱使予以交保，保金也不會太低。

檢方查出，私菸訂購流程共分兩階段，首先是今年7月8日總統出訪前，黃川禎先提供菸品價格表及預訂單給吳宗憲，由吳發給總統府侍衛室各單位人員預訂，總計網路預購9千2百條菸品，吳收款後預繳匯款到玉山銀行；吳以玉山信用卡刷卡659萬4290元，獲信用卡回饋16萬4千餘元。

起訴書指出，邱彰信、于堯明知菸品預購數量超過總統專機載運及合法攜帶數量，卻指示黃川禎採取「機邊交貨」闖關，由黃安排預購菸品不裝載上機，留在華膳保稅倉庫，等專機返台再利用禮遇通關免驗放行。

吳宗憲預估7月22日返國當天，需5輛貨車載運私菸，除總統府侍衛室一輛，另向總統府交通科借用兩輛，國安局調度兩輛公用貨車。當天「機邊交貨」結束後，吳宗憲帶領五輛貨車混在總統車隊出關，遭調查局當場攔查。

總統府侍衛室少校徐兆鋒與同鄉祁明昕、劉尊彰軍中同袍李宗原、總統專機御廚田佳宜、華航空服員白梓佑因未靠近機邊載運菸品，僅涉違反稅捐稽徵法，處分緩起訴；華航人員徐世立犯後態度良好，同樣緩起訴。