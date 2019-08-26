藉口早餐店湯品有異物勒索賠償金 得手2千判刑6月

2019-08-26 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



沈姓女子因缺錢花用，被控2014年7、8月間，先後藉口台南市二家早餐店湯品、飲料內有異物，涉嫌向商家勒索賠償金，還謊稱自己是報社記者否則要將新聞上報，店家心生恐懼，洪女得手2千元；台南地院依沈觸犯恐嚇取財等罪，判處下刑6月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，沈姓女子（27歲）2014年7月25日上午，以電話向台南市南區一家早餐店林姓店長恫嚇稱，店內所販售濃湯有拖把線頭，要拿出誠意來和解，還謊稱自己是媒體記者，要妥善處理，否則會刊登上新聞，並要求賠償4000元，林心生畏懼，和沈女討價還價賠償金額後降為2000元，林依沈指示，同日上午10點，交付裝有2,000元紅包1只給沈。

沈女得手後食髓知味，2014年8月19日上午，以電話向另一家連鎖早餐店趙姓經理恫嚇稱，位於安平區分店裡紅茶有半隻蟑螂，要拿出誠意來和解，她是未體記者，如果不妥善處理，要將新聞刊上報紙，如果有妥善處理，他會交付1張和解書等語，使趙心生畏懼，但事後向報社求證後，認為是假冒報記者，報警處理。

趙經理和沈女約定同年月20日上午11點多，在台南市安平區華平路碰面處理和解事宜，趙假意將裝有1200元之紅包交付沈，沈則交付和解書1張給趙，為警員當場查獲，沈才未得逞。