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全台最大乙太幣挖礦違法吸金起訴 夫妻吸金17億害2千人

2019-08-26 11:39聯合報 記者曾增勳╱即時報導

法尼新創科技號稱有全台最大乙太幣礦場，負責人田書旗與妻子黃淑霞兩年前起，打出「乙太幣拓礦礦機」月利率百分一點五到七點一高利吸引投資客投資，估計違法吸金17億7811萬元，被害人高達2000人，今年二月資金空缺爆發財務危機，桃園地檢署指揮北市調處搜索，偵辦田書旗夫妻及員工13人共同以「乙太幣拓礦礦機」投資名義涉嫌吸金違反銀行法，檢方今天上午偵結，將田書旗夫妻13人依銀行法、期貨交易法罪嫌提起公訴，已經收押的被田書旗、黃淑霞移交桃園地方法院審理，查扣資產向法院聲請宣告沒收、追徵。

桃園地檢署調查，40歲的田書旗創法尼新創科技公司，由他妻子黃淑霞（42歲）負責審核計算法尼新創支付業務獎金、紅利及帳戶間金額調度帳務處理，聘用陳姓等男女11人擔任說明會講師、實際招攬投資人投資礦機業務。又據悉田書旗過去曾擔任投資控股講師，到各地分公司講解投資方案，後來擔任百易新創集團總裁，旗下京稜旅行社也承辦包機直飛越南行程，今年4月亦傳出疑因資金停飛，造成300多名旅客受影響。

田書旗2016年在龍潭工業區一棟透天厝設立年法尼新創公司，以挖礦投資乙太幣，分別以15萬、26萬、27萬5000元向投資客出售挖礦機，佯稱不想續約還會歸還本金，由田與曹男共同設計「乙太幣拓礦礦機」、「認購公司股份或特別股股份」、「認購飲料店、咖啡店、火鍋店及餐廳股份」、「購買奇歐外匯期貨」方案，以年息百分之十八至八十六不等，利用召開說明會、網路通訊軟體群組發布訊息招募吸金，投資人爭相加入獲取暴利。

田某再依法尼新創設立業務獎金制度，約定投資人款項取出1萬8000元至4萬1000元不等業務獎金朋分，餘款則由田、黃夫妻自行或指示存提運用，或以「吸後金補前金」支付先前投資人依契約分紅，或再將餘款動支花用。今年2月法尼新創資金空缺爆發財務危機，投資客拿不到利息驚覺受害，「幾乎每天都有人到地檢署提告」。

地檢署表示，調查偵結共查證金案投資人262人，被害金額達3億3521萬元，再比對扣案檔案與外部金流資料，估算吸金被害投資人約2千人，估算犯罪所得高達17億7811萬元，投資人往往血本無歸，後續求償不易，認定田書旗夫妻13人涉嫌違反銀行法非銀行不得經營準收受存款業務達1億元以上、期貨交易法非法經營期貨經理事業罪嫌，檢察官並已向法院聲請裁定扣押被告田書旗等人資產，共計查扣資產土地7筆、建物5筆，存款金額179萬1446餘元，檢方起訴時併向法院聲請宣告沒收、追徵。

法尼新創科技以「乙太幣拓礦礦機」高利吸金，造成投資人血本無還，桃園地檢署偵結起訴...
法尼新創科技以「乙太幣拓礦礦機」高利吸金，造成投資人血本無還，桃園地檢署偵結起訴負責人田書旗夫妻13人。記者曾增勳／攝影
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法尼新創科技以「乙太幣拓礦礦機」高利吸金，造成投資人血本無還，桃園地檢署偵結起訴...
法尼新創科技以「乙太幣拓礦礦機」高利吸金，造成投資人血本無還，桃園地檢署偵結起訴負責人田書旗夫妻13人。示意圖／取自路透
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吸金夫妻火鍋

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