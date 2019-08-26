妻肋骨斷7根、腸道破裂喪命 夫判15年定讞

2019-08-26 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



板模工葉慧義前年10月和大他17歲的妻子到KTV喝酒唱歌，但雙方卻因經濟問題爭吵，葉拿熱水瓶猛砸妻子，她肋骨斷了7根，因腹部大出血而死亡。一、二審皆依殺人罪判葉15年徒刑，他以「自首」、「酒醉」為由上訴最高法院，但最高法院認定是「原因自由行為」駁回上訴定讞。

30歲的葉慧義收入不穩，和經常因經濟問題口角，案發當天夫妻先到KTV唱歌，之後入住一旁的賓館，結果爭執更激烈，葉妻被他打得滿臉是血，不僅遍體麟傷，斷了7根肋骨，腸道、骨盆腔都因遭重擊而破裂、大量出血。妻子奄奄一息，葉卻沒施救，還數度進出房間、刻意延後退房時間。

賓館要求葉退房，葉才表示要「叫救護車」，救護人員趕到，葉妻送醫仍不治。中壢分局員警聞到葉有酒味，葉的酒測值達0.53毫克，他因妨害性自主案遭通緝，卻以雙胞胎哥哥的身分應訊。桃園地檢署依殺人、偽造文書等罪起訴葉慧義。

桃園地院判葉15年徒刑，褫奪公權6年，高等法院認為他沒與親家和解，駁回上訴。葉上訴最高法院，最高法院認為他上訴理由不可採，維持二審判決確定。