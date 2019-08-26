難耐顧老伴壓力衍悲劇 衛生局：1966長照服務分憂解勞

2019-08-26 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市發生77歲男子照顧76歲失智老伴，疑不堪壓力和不忍老伴受折磨，推老伴下大圳自己跟著尋短悲劇。衛生局表示，目前10多項長照服務包括日間喘息照護都上路，有1萬多人申請和受惠，無論長者照顧長者或家人一起照護，都可以撥1966諮詢各項長照服務，千萬不要自己承受壓力，衛生單位一定全力協助。

衛生局指出，1966長照諮詢專線24小時不打烊，白天由各縣市長期照護管理中心服務，晚上由中央統一排專人提供諮詢，並安排專人到府評估，了解失能程度，並建議有需要求的個人或家庭可以申請哪類的的服務、給付額度，目前民眾利用程度熱絡，衛生局也能滿足大多數申請者需求。

另外，個案如果住院，在出院前醫師會再評估，如果認為出院後有需要安排長照服務，會把個案轉給當地衛生局派專人到府訪視，提供後續的長照服務。衛生局還透過社區活動、各行政區里長和市府座談會、社團活動像中秋晚會，還有衛生所衛教宣導等機會，跟民眾說明長照內容和如何申請。

以喘息照護服務為例，申請對象包括65歲以上失能老人、55至64歲失能原住民、50歲以上失智症患者領有身心障礙證明（手冊）者，申請種類包括居家喘息服務、機構住宿式喘息服務，前者服務項目包括協助沐浴、如廁、穿換衣服、進食、服藥、翻身拍背等，服務時間1日以6小時計，半日以3小時計。

機構住宿式喘息服務可以安排被照顧者至長照住宿式機構，接受短暫照顧或停留，由機構專業人員提供24小時的照顧如護理照護、協助沐浴、進食、服藥及復健活動等。

衛生局強調，為體恤家庭照顧者長期照顧家中失能者的辛勞，喘息服務和不同的長照服務可減輕照顧者的壓力負荷並獲得必要的休息與支持，有需求者可以多利用1966諮詢。

衛福部桃園醫院「桃樂居日間照顧中心」屬於長照服務一環，成立兩年，因為考量長者不喜歡被貼標籤，一開始招牌就不寫老人或失智，果然不少失智、失能的個案因為招牌少了「老人」、「失智」的文字，願意到中心接受日間照護。