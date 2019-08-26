他用下半身頂住我！中醫推拿師挨2女患者告性騷擾

2019-08-26 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市一家中醫診所柯姓醫師，疑趁推拿姿勢，暗將下半身緊貼女患者「曉蓉」、「曉蓮」（化名）私密部位，並來回磨蹭，曉蓮怒吼「他用下半身頂住我」，涉嫌性騷擾；長年在該診所接受診療的「曉蓉」更從事發後，就斷然不再來看診。柯姓醫師涉犯性騷擾，但在案件於高雄地方法院審理期間，因與被害女患者達成和解，獲撤訴。

判決指出，柯姓醫師前年5月1日替身體不適的另名醫師代診，當天下午替下背疼痛的曉蓉看診，行背部推拿，卻疑似用私密處磨蹭曉蓉後背，還以手捏她左側乳房；曉蓉滿心不悅，認為遭性騷擾得逞。

同日晚間，柯姓醫師再替受便祕、頭痛問題所苦的曉蓮看診，同樣在推拿時，讓曉蓮雙手扶桌，自己則將下半身緊貼曉蓮胸部、臀縫，數度來回磨蹭。此舉惹得曉蓮怒吼，「你以為你作這些事情我都沒有感覺嗎？」柯姓醫師回應「我跟妳道歉」。

曉蓮、曉蓉滿腹委屈難忍，憤而提告性騷擾。柯姓醫師坦承有替曉蓉、曉蓮看診推拿，而曉蓮隔日有再來抱怨當天推拿情況，自己當下也道歉；但他堅決否認性騷擾，辯稱自己有學過傷科中醫，才會替病人推拿。

該中醫診所院長出面表示，柯姓醫師為學習技術才來跟診，當天是他唯一一次獨立看診，而女患者所指控的動作，確實是推拿動作，但礙於下半身醫定要貼在病人身上，就看醫師個人如何避諱，有些人會忌諱做這些動作。