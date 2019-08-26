國道搶道相距不到1公尺 法官從驚悚3秒畫面判定是非

2019-08-26 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



林姓男子駕車在中山高向右變換車道，右側車道車輛疑不相讓，兩車相距不到1公尺。鄰車時速被迫從127公里驟降到76公里避免碰撞，事後提出行車紀錄器畫面檢舉。林指鄰車也違規證據有瑕疵，訴請撤銷3000元罰單。法官指檢舉人違規是另行裁罰問題，不能免除林違規責任，駁回告訴。

判決指出，林男年12月11日傍晚駕駛自用小客車行經中山高北向33.1公里處時，因「行駛高速公路未依規定變化車道（變換車道未保持行車安全間隔及距離）」，經用路人提供錄影畫面檢舉，警政署國道公路警察局第1公路警察大隊查證屬實，開單舉發。公路總局台北市區監理所裁罰3000元，林不服提起行政訴訟。

林男主張，檢舉人行車紀錄器影像檔顯示，檢舉人加速至時速127公里，再拿自己超速違規的影像去檢舉他人違規，並非誠信之人，舉發違反誠信原則，證據有瑕疵。檢舉人車輛違當時是規超速的直行車，如果違規超速至127公里直行車仍有優先路權，超出一般社會認知，訴請撤銷原處分。

法官當庭勘驗時間僅3秒的檢舉影像，畫面一開始是裝設行車紀錄器車輛行駛於高速公路最外側車道，林車在其左側車道前方。林車煞車燈一度亮起時，檢舉人行車紀錄器顯示時速為127公里，並愈來愈靠近林車。

畫面顯示，林車往外側車道移動，當右側車輪壓到車道線時 ，兩輛車已相距不到1公尺。林車右前輪跨越車道線後持續向外側車道偏，檢舉人車輛被逼更向外側移動，時速減至108公里。當林車完全進入最外側車道並加速行駛，檢舉人車輛已減速76公里。

法官認為，林男駕車使用右側方向燈後，即由較內側車道變換至最外側車道，過程中與檢舉人車輛相距不到1公尺，仍持續向右側變換車道至檢舉人車輛前方，造成檢舉人必須減速拉開距離，方能避免碰撞，認定林男變換車道違反高速公路及快速公路交通管制規則，未禮讓直行車及保持安全距離。