車禍肇事者先走了 「子債母還」被害人獲賠償

2019-08-26 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



吳姓電腦軟體設計師3年前駕車擦撞任職於通訊行的陳女，致陳女受有頭部創傷、牙齦創傷等傷害，一審依過失傷害罪將吳判刑2月，但吳於今年3月20日死亡，其母林婦是唯一繼承人，陳女具狀聲明承受訴訟，請求損害賠償，法官判決林婦應於繼承被繼承人吳的遺產範圍內給付陳女37萬6950元。可上訴二審。

判決書指出，吳男於2017年1月12日晚間，駕車沿台中市南屯區永春東七路由南往北方向行駛，行經永春東七路交岔路口時，欲右轉進入該處的花市，其本應注意汽車行駛至交岔路口右轉彎時，轉彎車應讓直行車先行。

吳男疏未注意及此，貿然於上開交岔路口右轉；適有陳女騎機車行駛於吳男車右後方，也行駛至該交岔路口，她本應注意該路段限速為50公里，亦疏未注意及此，而以時速50、60公里之速度超速行駛。

吳男所駕駛的車右轉時，不慎與陳女所騎機車發生碰撞，造成陳女人車倒地並受有頭部創傷、頭皮撕裂傷、牙齦創傷、胸部挫傷、四肢多處擦傷及挫傷、右下正中門齒、右下側側門齒、左下正中門齒脫位及下唇挫傷、腦震盪等傷害。

台中地院刑事庭於去年1月30日，依過失傷害罪將吳男判刑2月，得易科罰金。在民事部分，吳男於今年3月20日死亡，按當事人死亡者，訴訟程序在有繼承人得為承受時，應即為承受之聲明；本案吳男死亡後，其母林婦是唯一繼承人，陳女具狀聲明承受訴訟，法官判准。

經陳女請求損害賠償，民事庭法官查出本件車禍發生，吳男固有轉彎車未讓直行車先行之過失，然陳女超速行為與本件車禍之發生同有過失，意即雙方對於車禍的發生均有過失。