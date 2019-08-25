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笨手笨腳偷洗衣店兌幣機 打臉同夥還觸動警鈴1人被捕

2019-08-25 17:10聯合報 記者林昭彰╱即時報導

2名竊嫌用鐵撬企圖偷竊兌幣機。圖／翻攝爆料公社
2名竊嫌用鐵撬企圖偷竊兌幣機。圖／翻攝爆料公社
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新北市新莊區中平街某自助洗衣店，昨天凌晨遭2名男子闖入，持鐵撬破壞兌幣機試圖行竊，但手法拙劣，不僅撬開第一道鐵門時打到同夥的臉，最後還觸動警鈴，2人並未得手倉皇騎機車逃離。

警方接獲保全報案，經查發現2人騎乘贓車，繼而查出其中1名27歲劉姓男子涉嫌多起竊案，昨天晚上9時許已被樹林警分局查獲，另1名鄭姓男子則因竊盜案被通緝中。新莊警分局已依竊盜罪嫌將劉嫌移送法辦，並持續追查在逃鄭嫌。

2名竊嫌企圖偷竊兌幣機，撬開第一道鐵門時打到同夥的臉。圖／翻攝爆料公社
2名竊嫌企圖偷竊兌幣機，撬開第一道鐵門時打到同夥的臉。圖／翻攝爆料公社
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竊盜贓車

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