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醫華生技董座怒斥抹黑 按鈴申告捍衛AI測癌細胞技術

2019-08-25 15:51聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

醫華生技公司董事長黃忠諤，今下午在士林地檢署按鈴申告，指控UCLA教授曾憲榮抹黑，指控全部是子虛烏有，反咬曾憲榮在商談合作期間，盜賣醫華的人工智能技術，將妨害名譽和營業秘密法遞狀提告。

針對曾憲榮在壹週刊指控，以及開記者會內容。黃忠諤今出面澄清，指控是子虛烏有，否認非法取得研究成果及晶片，也無竄改研究數據。黃指出，晶片是曾教授為了取得合作機會主動提供，用於簡易溫控平台，相關貸款曾教授至今未付清。

黃忠諤指出，今年4月透過大陸朋友告知，發現曾憲榮未經醫華同意，夾帶醫華生技研發的「CAT人工智能軟體系統」，向大陸公司募資，整體售價高達2億人民幣，但軟體上設有保護，導致曾憲榮銷售不成，可能因此心生不滿。

黃忠諤說，曾憲榮具有美國籍，兩人曾在美國共事，商談授權合作期間，發現曾的團隊實驗結果無法達標，又因曾憲榮成立多家公司，進行無效之交叉受權，轉賣UCLA資產，還深陷多起美國法律訴訟，因此逐漸疏遠，合作破裂。

黃忠諤表示，醫華生技從2015年起自主研發，「CAT人工智能軟體系統」，關鍵技術是可以檢測血液中的癌細胞，如貓抓老鼠一般，以研發的晶片和AI自動化捕捉循環腫瘤細胞，且整套軟體可量產走向商業化，今年7月已獲得麗寶生醫20億元的大訂單。

「不能因為美國光環欺負台灣創業者」，黃忠諤在律師簡榮宗陪同下，至地檢署按鈴申告，他們指出，本件就是美國回台的大牌教授，霸凌台灣本土助理教授，踐踏台灣自主研發新血。

簡榮宗表示，曾憲榮今日在汐止區召開記者會，內容指摘黃宗諤「非法取得機密資料、晶片」，「竄改研究數據募資」等不實事項，已嚴重侵害名譽，將提出妨害名譽告訴。另，曾憲榮未經同意盜賣「AI人工智能辨識軟體」至大陸，將依營業秘密法提告。

醫華生技董座黃忠諤，今怒斥被抹黑，在士林地檢署按鈴申告。
醫華生技董座黃忠諤，今怒斥被抹黑，在士林地檢署按鈴申告。
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生技妨害名譽UCLA

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