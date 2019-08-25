台版惡血案？ UCLA教授指控交大黃忠諤盜用研究數據

2019-08-25 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



現任美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)分子藥理系教授曾憲榮指控國立交通大學兼任助理教授黃忠諤勾結他研究團隊中的一名助理研究員，並藉此剽竊他的研究數據，再利用研究數據造假，向多家公司取得高額訂單。記者柯毓庭／攝影 分享 facebook 美國洛杉磯加州大學（UCLA）教授曾憲榮，23日向新竹地檢署提出詐欺告訴，提告國立交通大學兼任助理教授黃忠諤剽竊他的研究數據與技術，更利用造假數據取得20億元的生技訂單，他於今天上午舉行記者會，發表公開聲明。

曾憲榮為現任美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)分子藥理系終身正教授、加州奈米系統研究所(CNSI)研究員之一，他今天上午召開記者會，在會中向媒體表示，他日前研發出一種用於癌症篩檢的血液檢測晶片「奈米魔鬼氈」（NanoVelcro）技術，可協助醫師定期監控腫瘤之變化，並在美國進入臨床實驗階段，沒想到他卻發現國立交通大學國際半導體產業學院兼任助理教授黃忠諤不僅剽竊他的研究數據與技術，更利用造假數據取得台灣麗寶生醫等公司高達20億多的訂單。

曾憲榮說，2014年時黃忠諤經由時任UCLA電機工程系主任，即前交大校長張懋中的介紹，到他位於UCLA的研究辦公室參訪，並因此與研究團隊接觸認識；隔年，黃忠諤透過創立的公司醫華生技向他提出授權「奈米魔鬼氈」的請求，但他認為黃並無相關領域背景與訓練便未同意。

曾憲榮表示，拒絕黃忠諤的授權請求後，他卻於2017年發現黃忠諤與其合作夥伴彰化基督教醫院等多次於學術演講場合、商業募資等地，擅自使用他未發表的研究數據，更將研究數據竄改，將他研究胰臟癌細胞的檢測數據，竄改為卵巢癌檢測數據，再以此數據對外進行募資；同年，他發現研究團隊中一名中國籍侯姓助理研究員協助醫華生技訂購團隊專屬的機密元件組合，經過調查後，侯姓助理研究員以E-Mail向他正式道歉，並坦承不當勾結醫華生技。

曾憲榮表示，他發現後，便立即要求該侯姓助理研究員離職，而美國聯邦調查局FBI獲悉此事後，也已介入調查；曾憲榮並經由UCLA副校長行文給交大與曾使用造假數據的彰化基督教醫院警告。