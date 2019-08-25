獨居男中風住處髒亂 斗六巿長和慈濟志工捲衣袖幫忙
雲林斗六市60歲黃姓市民租屋獨自居住，三個月突然中風不便行動，他的租屋處環境髒亂，再加上白鹿颱風過境，斗六市長林聖爵與鄰里居民協助聯絡慈濟，協助清理環境並運來所需家具。
黃先生租屋在斗六火車站右後方，屋前空地堆滿賣菜用的塑膠籃及紙箱，屋內也是滿滿紙箱、雜物，客廳有破舊的櫥櫃家具等積滿灰塵，廚房佈滿油垢及瓶瓶罐罐，狗狗的排泄物沒人清掃，空氣瀰漫異味，居住環境不佳。
黃先生平日在西市場賣菜維生，三個月前突然中風，連燒開水都有困難，94歲的鄰居沈明月更是從月前就開始為黃先生送水，沈明月表示，雖然她年紀大，但還能走能說，左鄰右舍就這麼些人，互相幫助是應該的。
林聖爵今天也到場協助，清理黃先生住家環境，並指示清潔隊出動垃圾車及回收車協助，林聖爵說，感謝慈濟發揮大愛精神，公所也會積極尋找各方資源來協助，希望能幫助黃先生改善生活環境。
在清運出大量廢棄物後，慈濟也特地運來床架、床鋪與桌子，以維持黃先生的日常生活需要，慈濟志工張瑞珠則說，看到現場的環境其實是令人心酸，作為慈濟志工時常會遇到類似的情況，比較難能可貴的是大家都把這樣的經驗當作是機會，能夠當一回他人生命中的貴人，去服務去付出是對自己也很有幫助的事情。
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