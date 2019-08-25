獨居男中風住處髒亂 斗六巿長和慈濟志工捲衣袖幫忙

2019-08-25 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林斗六市60歲黃姓市民租屋獨自居住，三個月突然中風不便行動，他的租屋處環境髒亂，再加上白鹿颱風過境，斗六市長林聖爵與鄰里居民協助聯絡慈濟，協助清理環境並運來所需家具。

黃先生租屋在斗六火車站右後方，屋前空地堆滿賣菜用的塑膠籃及紙箱，屋內也是滿滿紙箱、雜物，客廳有破舊的櫥櫃家具等積滿灰塵，廚房佈滿油垢及瓶瓶罐罐，狗狗的排泄物沒人清掃，空氣瀰漫異味，居住環境不佳。

黃先生平日在西市場賣菜維生，三個月前突然中風，連燒開水都有困難，94歲的鄰居沈明月更是從月前就開始為黃先生送水，沈明月表示，雖然她年紀大，但還能走能說，左鄰右舍就這麼些人，互相幫助是應該的。

林聖爵今天也到場協助，清理黃先生住家環境，並指示清潔隊出動垃圾車及回收車協助，林聖爵說，感謝慈濟發揮大愛精神，公所也會積極尋找各方資源來協助，希望能幫助黃先生改善生活環境。