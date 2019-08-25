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台南騎士樹枝穿胸亡？ 救護人員：體內找不到斷枝

顏寬恒、謝龍介分別擔任 韓國瑜中、南部選辦副執行長

影／中年男巷弄內隨機行竊 僅得手224元便慘遭逮補

2019-08-25 13:37聯合報 記者高宇震╱即時報導

ㄧ名50多歲的男子，前天凌晨於桃園巿平鎮區民族路二段193巷內，隨機拉開停放於巷內車輛車門後，入車內行竊，被蔡姓車主發現，將他困於車內並報警，最終男子僅得手新台幣223元，便慘遭逮補。

男子於巷弄內隨機行搶一車輛，從車後門入內行竊，在門口抽煙的蔡姓車主發現後，死命以全身的力量壓住車門，將男子困在車內，並伺機報警，男子隨後被趕到的巡邏員警當場逮捕。

男子遭警方逮捕後，在身上搜出出剛剛行竊的新台幣223元，男子坦承犯案，警訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

在門口抽煙的蔡姓車主發現後，死命以全身的力量壓住車門，將男子困在車內，並伺機報警...
在門口抽煙的蔡姓車主發現後，死命以全身的力量壓住車門，將男子困在車內，並伺機報警。記者高宇震／翻攝
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