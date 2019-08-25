影／中年男巷弄內隨機行竊 僅得手224元便慘遭逮補

2019-08-25 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



ㄧ名50多歲的男子，前天凌晨於桃園巿平鎮區民族路二段193巷內，隨機拉開停放於巷內車輛車門後，入車內行竊，被蔡姓車主發現，將他困於車內並報警，最終男子僅得手新台幣223元，便慘遭逮補。

男子於巷弄內隨機行搶一車輛，從車後門入內行竊，在門口抽煙的蔡姓車主發現後，死命以全身的力量壓住車門，將男子困在車內，並伺機報警，男子隨後被趕到的巡邏員警當場逮捕。