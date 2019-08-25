桃園酒駕害3死 受害者親友：酒駕應該關一輩子

2019-08-25 13:11 中央社 桃園25日電



桃園市蘆竹區24日清晨酒駕車禍造成3死3傷，死者親友今天仍是茫然哀痛，怒斥「這些酒駕的人應該關一輩子，不要再放出來」。

桃園市警局蘆竹分局表示，這起車禍造成3死3傷悲劇，當時正在打掃的61歲謝姓、62歲黃姓環保志工及晨起運動的75歲葉姓工廠保全，3人遭撞擊後先後送醫不治；另有李姓、林姓環保志工受到輕傷，坐在小貨車副駕駛座上朱男的16歲邱姓女友也因傷重緊急送醫搶救。

長興里長呂理粲告訴中央社記者，葉姓保全與兒子在里內租屋居住，父子感情相當融洽，由於葉男從事夜班保全的工作，孝順的兒子還特別找了同樣夜班的工作，讓兩人的生活作息同步，增加生活相處的時間，昨天乍聞惡耗，一度想痛打一頓肇事者，面對未來心情盡是茫然。

葉男在醫院擔任護理師的女兒葉小姐說，10年前自己騎車也曾被酒駕者撞飛，造成骨盆碎裂、脊椎骨折，不但影響工作也不易受孕，面對酒駕4次的累犯，父親選擇原諒，現在父親竟被酒駕者撞死相當諷刺。

她指出，累犯不應只是罰錢吊照而已，罰錢只是政府在賺，死者和家屬的傷痛卻永遠都在，對肇事者也沒有警惕的作用。

上竹里環保志工挨撞死傷，上竹里長李阿清難掩悲憤表示，酒駕的人實在太過分了，社會上的守法者總是被非法的人所害，一般人對這些酒駕者根本防不勝防，他呼籲政府不可寬待，「這些酒駕的人應該關一輩子，不要再放出來」，看著3死3傷的慘劇，他難過的說，又是好幾個家庭的苦難。

謝姓女環保志工家屬從嘉義北上處理後事， 謝女的二哥感嘆，妹妹丈夫過世多年，她一手帶大2名子女，平日擔任慈濟志工，假日就當環保志工，謝女的二嫂則難過的表示，好人沒好報。謝女的女兒終日以淚洗面，親友們至今仍無法相信，他們最愛的人就這樣被酒駕者所害。

另一名遭撞身亡的黃姓環保女志工，與丈夫育有2個兒子，是志工隊元老級隊員，面對酒駕奪走妻子的生命，先生難掩憤怒的表示，一個好好的人出門做志工竟會遇到這種事，明明政府再三宣傳不可酒駕，卻總是有人不當一回事，希望政府可以拿出鐵腕遏止酒駕事件，不要再有家屬承受這種傷痛。

而黃婦的大兒子趕赴現場後表示，不敢告訴參加桃捷公司招考的弟弟，母親因酒駕過世的消息，擔心影響弟弟下午的考試。

桃園市政府環保局表示，在桃園市長鄭文燦的安排協助下，目前3名往生者都已經在桃園市立殯儀館設置靈堂，市府除依規定處理意外險的部分，還會協助家屬進行後續求償及相關法律事務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康